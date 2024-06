NIJE KOREKTNO NI NORMALNO POSTAVLJANJE ULTIMATUMA: Bastać o uslovu koji je postavio Lazović - Borba samo kroz institucije

Marko Bastać, kandidat na beogradskim izborima ispred Grupe građana "Čuvari Starog grada", rekao je da nije korektno ni normalno davati bilo kakve ultimatume, nakon što je Radomir Lazović poručio da Bastać ima rok do ponedeljka da donese odluku o formiranju vlasti na Starom gradu.

On je rekao da je juče održana druga runda razgovora sa predstavnicima koalicije Biram Stari Grad.

- Na tom prvom su nastupili odvojeno. Ja se nisam oglašavao do juče, rekao sam da se neću oglašavati dok ne budu proglašeni zvanični rezultati izbora. Održali smo taj prvi sastanak, i tada sam rekao da sačekamo da se završi izborni proces, pa da uđemo u ozbiljne razgovore. Tada su došli predstavnici Pokreta slobodnih građana i ZLF kao jedna grupacija, kao druga predstavnici DS i Narodnog pokreta Srbije. Isto sam im rekao da dok ne utvrdimo platformu za razgovor nemamo šta da pričamo o funkcijama - rekao je Bastać u studiju N1.

Juče je usledio drugi razgovor na kom su oni preuzeli na sebe da pripreme taj dokument.

- Ja sam se nadao da će to biti platforma, a to je sporazum o saradnji. Prvi rok da dostavim odgovor je bio do subote, ja sam rekao da to nije izvodljivo. Drugi rok je ponedeljak, ja sam isto tako rekao da ne mogu da garantujem koji će to dan biti naredne nedelje, ali će svakako dobiti dopunu ovog predloga. Taj dokument ima jednu i po stranu. Nije tu stvar o razmišljanju o toj jednoj i po strani. Rekao sam im na sastanku da nije rok ni subota ni ponedeljak, neki dan naredne nedelje će dobiti odgovor, tačnije dopunu tog dokumenta. To su ozbiljne stvari, kolege iz koalicije Biram Stari grad prvi put učestvuju u formiranju neke vlasti - rekao je on.

Bastać ističe da nije korektno postavljati bilo kakve ultimatume.

- Prijateljski razgovaramo, prijateljski su bili i prvi i drugi sastanak. Uopšte nema potrebe za ultimatumima. Ja sam rekao da nosim taj dokument odbornicima i građanima sa kojima komuniciramo. Mi smo već od sutra na ulici, sa tim dokumentom i peticijom za očuvanje Bajlonijeve pijace. Mi smo sutra već na pijaci, i pričaćemo o tom dokumentu. Nema ništa tajno u tom dokumentu, Radomir Lazović ga je juče posle sastanka odmah objavio - kaže nosilac liste Čuvari Starog grada.

On kaže da je ključ u platformi i četiri+četiri godine kako će Opština Stari grad izgledati.

- Tu ima mnogo problema koje treba da rešimo. Te probleme svi znamo, ali nisam siguran da svi znaju koja su rešenja. Mi sa liste Čuvari Starog grada znamo, i imamo predloge, i naravno dostavićemo ih. Još uvek nije počeo ni da teče zakonski rok, i ja bih razumeo neku drugu situaciju, čemu ova žurba. Mi nismo u žurbi, treba promisliti dobro. Starograđanima se žuri da se reše problema! Da je koalicija Biram Beograd ostvarila rezultat kakav su planirali, niko danas ne bi sa ovom pažnjom ovoliko pričao o Starom gradu - rekao je Bastać.

Marko Bastać je dodao da ne zna kako smo došli do toga da se učitava neko mišljenje o žurbi.

- Kome se žuri? Žuri se predstavnicima koalicije Biram Stari grad i Biram borbu zbog izbornog debakla. Ja sam im rekao juče, da ću ako treba da ih branim od Dragana Đilasa. Jer ja znam da im Đilas stoji iznad glave i jedva čeka da kaže: "Aha, niste uspeli" - kaže on.

Ističe da nema nikakve žurbe, i da su u pitanju ozbiljne stvari.

- 4+4 godine kako će izgledati Stari grad. Šta su problemi, i koja su rešenja. Šta su viši interesi? Nećemo mi ni zbog Dragana Đilasa, ni zbog Aleksandra Vučića da žurimo. Dok nije zrelo! Treća tačka je da će se svi razgovori voditi kroz institucije. Ovo što je Radomir Lazović rekao, da razgovori mogu da se vode i van institucija, pa nećemo se više juriti po ulicama. To smo videli, i znamo da od toga nema ništa. Neće se na ulicama praviti performansi, juriti se po ulici. To vreme je prošlo. Ja sam živi svedok toga, da je to potpuno pogrešna politika, i od toga ne dobijate ništa - rekao je Bastać.

Nosilac liste Čuvari Starog grada kaže da će oni razgovarati sa gradskim institucijama.

- Sa onima koje budu izabrane. Dakle, kada usaglasimo platformu 4+4 godine, kada utvrdimo da nema nekih drugih interesa... Ja pričam o tome šta ćemo mi raditi u mandatu. Sve je moguće, moguće je da budemo deo vladajuće većine, da ne budemo, a i da se ponove izbori. To su tri predloga šta može da se dogodi. Možda može i neki četvrti, al meni ne pada na pamet. Mi već razgovaramo na temu ovog dokumenta, kažem vam, ima dobrih predloga, ima i nekih predloga koje kolege ne razumeju, ne razumeju kako funkcioniše opštinska vlast. Jednostavno to tako ne funkcioniše, bilo bi nekorektno da im objašnjavam to putem medija, reći ću im kada se vidimo na sledećem sastanku - kaže on.

Bastać je ponovio da je neozbiljno postavljati ultimatume u ovakvoj situaciji. Na pitanje da li ima poštovanje za politiku koalicije Biram borbu, on kaže da nijednom nije pokazao nepoštovanje.

- Sve ljude sa kojima razgovaram poštujem, i imam pravo da kažem šta mislim. Meni je samo žao što je Radomir Lazović potpao pod obrazac Dragana Đilasa, po pitanju borbe van institucija. Borbe van institucija nisu dobre. Kao što nije bio dobar ni bojkot 2020. godine. Tada smo mi izašli iz vlasti, zbog bojkota koji je nametnuo Dragan Đilas. Ja sam uveren da bismo mi ostvarili respektabilan rezultat na izborima. Mi kao Čuvari Starog grada razgovaramo sa predstavnicima koalicije Biram Stari grad. I videćemo se i treći put, ja ne mogu da kažem šta će biti dalje. Ali da ponovim, nije korektno sada postavljati bilo kakve ultimatume, to nije normalno - dodao je Bastać.

Istakao je da do sada nije bilo nikakvog kontakta sa predstavnicima Srpske napredne stranke, iako je bilo slanja poruka preko određenih posrednika.

- Pitanja da li je moguć bilo kakav razgovor, i ja sam rekao ono što ponavljam i juče i danas. Vrlo jasno sam rekao, razgovaraćemo sa svima, pregovaraćemo samo sa onima koji prihvate apsolutno ceo program građana Starog grada. Ja sam slušao i vašeg sagovornika juče, Đorđa Vlajića, ovde je očigledno da ljudi gledaju u neke kugle i vide budućnost. On je imao jedno zanimljivo zapažanje, kada je rekao da opozicija na Starom gradu nije zaslužila podršku, da ni vlast nije zaslužila podršku. Nas su građani videli kao neko srednje rešenje. Važno je da postoji treća opcija, u vidu lokalnih organizacija - rekao je on.

Bastać je kazao da ni sekund medijskog prostora dobili pre izbora.

On je kazao da ne može da priča unapred, i da ne zna da li će doći do sastanka sa SNS.

- Kada bude usledio zvaničan poziv, razgovaraćemo onda o prošlosti i svemu što je nekada izgovoreno. Hajde da ne pričamo unapred, rekao sam šta imam, kada i ako dođe do tog razgovora, pričaćemo na tu temu, i ja ću vam biti dostupan. Mene nije bilo u medijima četiri godine, i vrlo rado ću vam odgovoriti na sva pitanja - dodaje Bastać.

Kaže da se 2020. godine povukao iz aktivne politike, i to je savetovao i svim kolegama.

- Sa vremena na vreme treba izaći iz politike, tako se popravlja dioptrija i vid, bolje se vide neke stvari. I onda se bolje donose odluke u narednom periodu. Ja sada znam bolje šta bih uradio - dodaje nosilac liste Čuvari Starog grada.

Naglasio je da protiv njega nikada nije pokrenut postupak zbog optužbi iz prošlosti, i rekao da su se te priče nastavile i kada se povukao iz politike.

- Ako pogledate medije videćete da su se nastavile te priče, i sve vreme traju ove četiri godine. Niste me zvali četiri godine da gostujem ovde. Da ste me redovno zvali, onda bi možda bili i učestaliji napadi sa njihove strane - rekao je on.

Marko Bastać je rekao da je platforma 4+4 godine, kako će Opština Stari grad izgledati jako ozbiljan dokument.

- Na Starom gradu se neće rešiti ulazak Srbije u EU, ili američki izbori. Ali da li ćemo zaustaviti prekidanje istorijskog kruga dvojke, ili sačuvati Bajlonijevu pijacu. Da li ćemo obnoviti fasade. Ja razumem, ovaj grad se gradi, ali gradi se za turiste. Istorijski centar grada se premešta u Beograd na vodi. Kao da je neko povukao liniju ispod Brankovog mosta, i da je rekao da se drugi deo grada više neće održavati. Ko je mogao da donese takvu odluku? Pa gradske vlasti. Dalje, tačka broj tri je razgovor kroz institucije. To zna i kolega Lazović, da će morati da razgovara sa Aleksandrom Šapićem ako bude izabran za gradonačelnika. Drugačije se neće rešiti ovi problemi - kazao je nosilac liste Čuvari Starog grada.

Mi smo bez sekunde medijskog prostora uspeli da napravimo rezultat kakav smo napravili, ističe on.

- Jedina obaveza koju imam ja i ljudi sa moje liste je da realizujemo program. Uopšte me ne zanimaju viši interesi, pritisak na mene ne može da vrši ni Aleksandar Vučić, ni Dragan Đilas. Pravi se taj politički duopol, sve zavisi da li ste vlast ili opozicija, Vučić ili Đilas. Sada ne postoji treća opcija. Sve lokalne liste kojima su građani dali poverenje na ovim izborima su treća opcija - rekao je Bastać.

On kaže da koliko god pomene Dragana Đilasa, toliko pominje i Aleksandra Vučića.

- Pričam i o problemima koji su posledica rada gradskih vlasti. Opet učitavate nešto što nisam rekao. Kritikujem i jedne i druge, moguće je da postoji i treća opcija! Da ponovim, jedini razgovori se trenutno vode sa koalicijom Biram Stari grad. Ja verujem da tamo ima razumnih ljudi, koji nisu mislili da upućuju ultimatum, i da je došlo do nespretne izjave - rekao je on.

Bastać kaže da je spreman da ponovi sve isto kao što je i ranije govorio, po pitanju rušenja Starog savskog mosta.

- Greška je napravljena načinom borbe. Taj način borbe je bio potpuno pogrešan. Borba na ulici ništa nije donela. Borićemo se kroz institucije, Stari savski most je jedan od simbola grada Beograda, i ja želim da taj most ostane gde jeste. Ja neću odlučivati o sudbini mosta, o njoj će odlučivati ljudi sa Savskog venca i Novog Beograda - zaključio je on.

Bonus video:

22:30 MARKO BASTAĆ EKSKLUZIVNO NA KURIR TV: Razgovaraćemo sa svima, a pregovarati sa onima koji prihvate naš program!