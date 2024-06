PREDSEDNICA PARLAMENTA O ZORANU LUTOVCU: Ana Brnabić: Napad na nastavnicu iskoristio da napadne porodicu predsednika!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da najoštrije osuđuje napade na nastavnicu u osnovnoj školi u Beogradu i dodala da je opozicija ponovo iskoristila to u političke svrhe, a predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac da ponovo napadne porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Brnabićeva je istakla da naoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja.

- Najoštrije osuđujem bilo kakvo verbalno, a neshvatljivo je fizičko nasilje nad zaposlenima u prosveti, nad našim vaspitačicama i vaspitačima, učiteljicama i učiteljima, nastavnicima i nastavnicama, profesorima i profesorkama, apsolutno je nedopustivo. Želim da zahvalim svim nadležnim organima i institucijama koji su brzo reagovali i očekujem ne samo oštru osudu od čitavog društva, već nastavak brze reakcije i adekvatne reakcije svih institucija. S tim u vezi sam takođe, kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, zamolila nadležni odbor za obrazovanje da se sastane i da u najširem mogućem formatu razgovara o ovoj temi i podrži sve napore izvršne vlasti - rekla je ona.

Predsednica parlamenta je poručila da je šokirana i duboko razočarana što se ova tema koristi u političke svrhe.

- Ova tema nije tema za političku borbu. Kada ovu temu stavite na dnevni red političkih stranaka da se politički razračunavaju sa svojim političkim neistomišljenicima, vi time najbrutalnije relativizujete ovu temu, nasilje i nasilnike. Time želim i da osudim pres konferenciju koju je imao predsednik Demokratske stranke gospodin Zoran Lutovac u ovom Narodnom domu, kojom je ponovo pokazao da mu apsolutno nije važno šta se desilo - rekla je Brnabićeva i dodala da opozicija sve što se desi, čak i napad na nastavnicu, želi da iskoriste za postizanje svojih političkih ciljeva, kakvi god oni bili.

- I umesto da najoštrije osudi nasilnike i da pohvali reakciju nadležnih institucija koja je bila brza i adekvatna, i nadam se da će se tako nastaviti, gospodin Lutovac je iskoristio to da bi napao ponovo porodicu predsednika Aleksandra Vučića - rekla je ona.

Upitala je kako je našao kopču sa porodicom predsednika Srbije.

- Dakle, gospodin Lutovac je rekao da je majka koja je napala nastavnicu izgovarala rečenice poput "Znaš li ti ko sam ja?" Što je strašno i što naravno svi moramo da osudimo. A onda se odmah nadovezao i rekao poznato nam je ko sve to do sada izgovara, nismo do sada znali da su to ljudi iz najuže porodice predsednika Aleksandra Vučića. Kakve veze ima porodica predsednika Aleksandra Vučića sa ovim? Ko je ikada čuo bilo koga iz porodice predsednika Aleksandra Vučića da bilo kome preti? Ko je ikada čuo bilo koga iz porodice predsednika Aleksandra Vučića da izgovori rečenicu: Znaš li ti ko sam ja? - rekla je ona.

Dodala je da su se sa druge strane više puta čuli napadi i poziv na nasilje od strane opozicije.

- Ja mislim da svi zajedno, pre svega kao parlamentarci, treba da radimo na pružanju podrške, nastavnom kadru prosvetarima u Republici Srbiji i da to bude jedan od naših osnovnih prioriteta - rekla je ona.

Kurir.rs

