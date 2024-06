TEŠKO LICEMERJE MINISTRA INFORMISANJA! Ristić tvrdi da želi dijalog, a vređa medije i ne odgovara na optužbe o svojim aferama!

Dejan Ristić, ministar informisanja i telekomunikacija, tvrdi da samo dijalog može da ublaži polarizaciju društva, a sve to govori čovek koji je u prvim danima svog mandata dao sebi za pravo da deli medije, otvoreno napadne Kurir i iznese paušalne i apsolutno neistinite ocene na naš račun.

Na ovaj način je član Vlade Srbije pokazao da je licemer i da ima dvojake aršine.

Neiskreno

Naime, Ristić je juče u intervjuu za Politiku istakao da je ministarstvo na čijem je on čelu "u prethodnim nedeljama iniciralo i uspostavilo otvoren, konstruktivan i sadržajan dijalog sa regulatorima, udruženjima novinara, sindikatima, medijskim asocijacijama, pojedinačnim medijima i novinskim agencijama".

A desilo se baš suprotno, jer je na nedavno održanoj sednici Upravnog odbora Asocijacije medija oštro, ne čak ni iskritikovao, već izvređao Kurir.

- Ne čitam Kurir jer je to atak na moj mozak - besramno je, između ostalog, rekao Ristić, kome do pre samo nekoliko nedelja nije bio ni najmanji problem da gostuje u emisijama Kurir televizije. I to često.

Stepen licemerstva novopečenog ministra jasno se vidi i po tome što, dok vređa medije, tvrdi da u stvari na taj način pruža ruku i da od dijaloga neće odustati.

Prazne reči

- Iz te prve, inicijalne faze dijaloga nosim snažne optimističke utiske u vezi sa spremnošću medijskih poslenika da prihvate širom pruženu ruku ministarstva kako bismo zajedno preuzeli odgovornost za uspostavljanje osnova za dalji nesmetan i kontinuiran razvoj te važne oblasti. Stoga koristim i ovu priliku da pozovem i ohrabrim sve medijske poslenike, udruženja i sredstva javnog informisanja da nastavimo da, u duhu međusobnog poštovanja i razumevanja, istrajno i zajedno kreiramo ambijent neophodan za postepeno eliminisanje neželjenih pojava i davanje snažnog impulsa daljem razvoju medijske sfere - istakao je ministar.

Podsetimo, Ristić je kritikovao Kurir i zbog, kako je rekao, "neprofesionalizma", "nepoštovanja novinarskog kodeksa", te izveštavanja o tragediji u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Bar kao ministar informisanja, Ristić bi, logično je, trebalo da bude informisaniji makar o sektoru kojim rukovodi, a to je situacija u medijima. Izveštaji Saveta za štampu o Kuriru nedvosmisleno pokazuju najveći napredak upravo naše medijske kuće kada je reč o podizanju nivoa profesionalizma i poštovanja etičkih standarda.

Kurir.rs

