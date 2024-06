TERORISTI: Duge cevi uperili u srpsku decu u Leposaviću, Aljbin Kurti priznao: Mi smo potomci OVK!

Teror nad srpskim narodom u južnoj pokrajini se ne smiruje, te su u noći između petka i subote u centru Leposavića privedena dva maloletnika, srpski mladići, zbog toga što su, kako su i sami potvrdili, pevali pesme na jednom rođendanu. Takozvana kosovska policija ih je, kako su ispričali, prskala suzavcem i primenjivala silu sve do policijske stanice.

Juče se pojavio i snimak koji potvrđuje reči srpskih mladića, a na njemu se vide pripadnici tzv. kosovske policije sa dugim cevima kako privode maloletnike, a u jednom momentu može se čuti i repetiranje puške, što na snimku i potvrđuju osobe koje su bile iza kamere.

Gotovo istovremeno premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti otvoreno je poručio da su oni potomci terorističke OVK, te ovakve nemile scene iz južne pokrajine i ne čude.

Strašno

Mladići iz Leposavića, naime, poručili su da su uplašeni šta smeju da rade u svom rodnom mestu. Aleksa Babić je istakao da su ih policajci maltretirali sve do policijske stanice.

- Bili smo prekoputa kafića "Mistik" i pevali smo naše pesme, koje smo slušali na punoletstvu, o našem Kosovu, zbog toga su nas pripadnici policije priveli i odveli u pritvor, gde smo morali da dajemo izjavu i gde su nas maltretirali. Terali su nas da kažemo šta smo to pevali, vređali su me u kolima. Prskali su nas suzavcem, a prskali su me i u kolima, kada su me sprovodili do stanice - priča ovaj mladić i dodaje da nisu imali nameru da nekoga provociraju.

- Nismo remetili mir, nismo vikali, pevali smo kosovske pesme i nismo imali nameru nikoga da isprovociramo, nismo provocirali, nismo pravili nikakve probleme. Tokom privođenja jesu vršili silu, pribili su nas uza zid, vezali su nas lisicama, spakovali u kola i odveli, i primenjivali su silu u stanici policije - rekao je Babić za Kosovo onlajn i dodao da je sada uplašen za šta sve može biti priveden.

- Bojimo se jer više ne znamo šta smemo, a šta ne. Možemo zbog raznih stvari da budemo privedeni, ugroženi smo i mislim da je ovde za mlade donekle i opasno za život - istakao je ovaj mladić.

Petar Petković Laži tzv. kosovske policije ni pas s maslom ne bi pojeo! foto: screenshot Pink tv Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković komentarisao je juče hapšenje i maltretiranje dvojice mladića srpske nacionalnosti i naknadno pravdanje tzv. kosovske policije. - Laži tzv. kosovske policije ni pas sa maslom ne bi pojeo! Kažu da se suzavac slučajno aktivirao, a maltretiranje i privođenje dece u prisustvu dugih cevi nazivaju "demokratskom procedurom"! Suzavcem na srpsku decu jer su pevala srpske pesme - to je pravo lice Kurtijevog terora - napisao je Petković na platformi Iks. Dodao je da se na tome nije završio obračun Kurtija sa srpskom decom. - Bez ikakvog naloga i objašnjenja juče je KP upala u dve srpske škole u Leposaviću i nedozvoljeno fotografisala školske prostorije. U srpskim institucijama, koje su osnov formiranja ZSO, KP nema šta da traži - naglasio je juče Petković, i u objavi označio specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka.

Prskali nas suzavcem

Andrija Antonijević tvrdi da su ih policajci u stanici terali da pevaju ponovo iste pesme.

- Bili smo kod drugarice na veselju, posle veselja svi smo otišli u jedan kafić, u kojem smo pevali iste pesme. Nismo nikoga provocirali, nismo imali nameru nikoga da vređamo, pevali smo kosovske pesme. Nakon toga su došli i prskali nas suzavcem, odmah su nas uhapsili, mene i drugara, ne znam zbog čega. Držali su se za nas i vikali: "Ajde sad pevajte ovde šta ste pre pevali", napadali su nas sve vreme tu. Jednog drugara su naprskali suzavcem u oči, pa je išao ambulantu, a suzavac je i mene zakačio. Stegli su nam lisice koliko su mogli, ubacili u kola, i posle dole u stanici pisali prijavu, kaznu od 200 evra, i nakon te prijave su nas pustili da idemo kući - rekao je Antonijević, koji je, takođe kao i njegov vršnjak, uplašen.

- Plašimo se, hapse nas za sitnice bez razloga, ne znam šta smem da uradim, a šta ne - kazao je Antonijević.

Inače, oni su kažnjeni sa po 200 evra, ako uplate za 15 dana, biće 100, tako će im kazna biti smanjena napola.

A da je reč "teroristi" prava kada je u pitanju opis Aljbina Kurtija i tzv. kosovske policije, jasno je i po tome što se i sam Kurti hvali nasleđem terorističke OVK.

- Mi, narod, potomci smo OVK, slavimo oslobođenje naše zemlje, ali u isto vreme sećamo se žrtve i herojskog pada onih mučenika kojima dugujemo radost slobode i države koju imamo. Slava svim mučenicima OVK - rekao je Kurti baš u subotu na otvaranju "Staze slobode" na Paštriku.

Upali u osnovnu i srednju školu i fotografisali prostorije Radović: Ciljano ulaze da nas uplaše Tzv. kosovska policija prekjuče je u Leposaviću, kada nije bila nastava u Osnovnoj školi "Leposavić" i SRednjoj školi "Nikola Tesla", pregledala i fotografisala prostorije. Direktor Srednje škole "Nikola Tesla" Slađan Radović ističe da su dvojica policajaca došla u subotu, nešto pre 17 sati, i od domara zatražili da otključa pojedine prostorije - kotlarnicu i pomoćne prostorije u kojima domari čuvaju alate, i to bez ikakvog naloga ili obrazloženja. Policajci su zatim otišli u Osnovnu školu "Leposavić" sa istim zahtevom - od portira su tražili da im otvori kotlarnicu. Međutim, kako nije imao ključ, policajci su ušli i slikali prostoriju u kojoj se nalazi alat za domara za održavanje škole. - Da li dolaze ciljano, jer je završetak školske godine, kako bi napravili nekakav problem ili žele da se mi uplašimo, jer je planiran i završni ispit, upis... Ciljano ulaze da nas uplaše - upozorava Radović. Kurir.rs