BEZ BLAMA: Manojlović uživa na Evropskom prvenstvu dok njegov pokret žicka pare od građana

Dok pokret Kreni-promeni poziva građane da im uplate novac kako bi izmirili troškove izborne kampanje za izbore održane 2. juna, njihov lider Savo Manojlović putuje po Nemačkoj i ide na utakmice Evropskog prvenstva, čime se čak hvali na društvenim mrežama. Ovaj njegov potez osudili su brojni korisnici društvene mreže Iks, dok sagovornici Kurira navode da nisu iznenađeni ponašanjem ovog opozicionara.

Naime, Manojlović se prekjuče na društvenoj mreži Iks pohvalio da je na Evropskom prvenstvu fotografijom sa stadiona u Gelzenkirhenu, gde je u nedelju održana utakmica između Srbije i Engleske. To je odmah izazvalo niz komentara njegovih pratilaca, koji su ukazali da je njegov pokret Kreni-promeni samo nekoliko dana ranije tražio donacije od građana Srbije za izmirivanje preostalih troškova izborne kampanje.

- Šta ja znam, ne bih tražio donacije od građana Srbije pa tri dana kasnije objavio nešto ovakvo - napisao je jedan korisnik društvene mreže Iks.

foto: Printskrin

Drugi korisnik te mreže obratio se Manojlovićevom pokretu rečima:

- Možete li da nam objasnite zašto Marina Pavlić žicka pare za troškove kampanje ako Savo Manojlović ima para da ide u Nemačku, na Evropsko prvenstvo u fudbalu?!

Ovaj korisnik je objavio i poziv koji je građanima uputila Marina Pavlić, jedna od najbližih Manojlovićevih saradnica iz pokreta Kreni-promeni, tražeći od njih novac kako bi taj pokret isplatio preostale troškove izborne kampanje.

- Potrebna nam je vaša pomoć da isplatimo preostale troškove izborne kampanje. Odbili smo razne pojedinačne finansijere jer želimo da sačuvamo svoju autentičnost i samostalnost, te da sve što radimo i gradimo radimo isključivo s vama - građanima s kojima se borimo i stvaramo promene. Da bismo isplatili preostale troškove, potrebno nam je 2.500.000 dinara - stoji, između ostalog, u pozivu Kreni-promeni.

Jedna od ironičnih objava, i to uz Manojlovićevu fotografiju iz Nemačke, glasi:

- Ljudi, šaljite donacije Savi, treba mu 2.500.000 dinara da otplati troškove kampanje!

Nisu čista posla

Politički analitičar Dejan Miletić ističe za Kurir da je Savo Manojlović na Zapadu odlično naučio kako treba "žicati novac i pored toga što mu ga očigledno ne manjka".

foto: Kurir televizija

- I to ne treba konstatovati kroz nivo kampanje ili kroz činjenicu da putuje gde stigne i kako stigne, nego sama ta činjenica da se žicaju donacije i izigrava neka ugrožena strana dovoljno govori da tu nisu čista posla i da to što su ga isprozivali nije iznenađujuće. Ljudi prepoznaju kada je u pitanju taj lični interes pojedinaca koji kroz javni, društveni život praktično gledaju kako da imaju ličnu korist. Narod retko kada greši, a u ovom slučaju je sve očiglednije da greške nema. Niti je Savo ugrožen niti je ugrožen njegov pokret. Ovde se radi o nekoj vrsti legitimizacije sredstava koja očigledno postoje, nego samo treba da se prikaže da je to doprinos obožavalaca, podržavalaca, i to je jedna novina koju Savo uvodi kako biti što finansijski bolji u što složenijoj situaciji u kojoj se neko nalazi - navodi naš sagovornik.

Miletić ističe i da Manojlović pokazuje i da nema osećaj za običnog čoveka i kako se normalno živi i da uslove u kojima on živi smatra krajnje normalnim.

- A to znači ima se, može se, i ne krije to. I takvih ljudi ima... Ne vidim koliko on može da zarađuje u Institutu (za uporedno pravo, prim. nov.) a da živi na taj način. Očigledno se te društvene aktivnosti koriste i za lično blagostanje, da ne kažem bogaćenje - dodaje Miletić.

Sumnjiv motiv

Politički filozof Dragoljub Kojčić za Kurir ocenjuje da je ovo samo još jedan pokazatelj da je Manojloviću jedini cilj pokušaja ulasku u politiku bio novac.

foto: Kurir televizija

- Svojim odlaskom na Evropsko prvenstvo Savo Manojlović je opravdao prvu reč u nazivu svog pokreta (kreni) jer je očito već krenuo da troši narodne pare, ali i drugu (promeni) jer je već promenio svoje materijalne mogućnosti. To je, u nedostatku bilo kakvog programa opozicije, očigledno bio jedini motiv za osvajanje vlasti. Međutim, postoji jedan sumnjiviji motiv u traženju para, a to je da se prikrije da se pare zapravo dobijaju iz inostranstva. Ali previše je pametan ovaj narod za takve jeftine trikove - kazao je Kojčić.

Bivši predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović za Kurir kaže da su ovo modeli nasleđeni iz NVO sektora, modeli razmišljanja i ponašanja.

- U suštini, u najvećem broju slučajeva sve je fokusirano na lični interes, a to se sada seli i u politiku. Za mene nije iznenađenje ovakvo ponašanje Manojlovića. Jasno je da je njegovo političko delovanje samo platforma za ostvarivanje ličnih interesa - istakao je Dobrašinović.

Bonus video:

08:18 SAVO BI DA SE NAMETNE ZA LIDERA OPOZICIJE, A NEMA NI ISKUSTVA NI ORGANIZACIJU Sagovornici Kurir televizije: Tipično za početnika