Prepucavanja i svađe u opoziciji i dalje traju. Uvrede i optužbe se nižu a i dalje je neizvesno ko će biti na čelu Starog grada i Vračara. Dve nedelje posle izbora i dalje je neizvesno ko će formirati vlast u opštini Stari grad.

Razgovori o uspostavljanju većine koji su najavljeni juče su se konačno i odigrali, a deo opozicije dao je rok do 17. juna, za rasplet situacije. Bastaćeva poruka je da mu se nigde ne žuri.

Ovim povodom voditeljka jutarnjeg programa Redakcija Olja Lazarević razgovarala je sa političkim analitičarem Dejanom Vukom Stankovićem i Aleksandrom Tomić, članom Predsedništva SNS.

foto: Kurir televizija

- Možete da napravite većinu koja bi bila opoziciona, možete da napravite većinu koju bi činila vladajuća koalicija. To je sad stvar tehnike pregovaranja, odnosno umeće pregovarača, kako će da usklade interese. Očigledno je tu tas na vagi ta grupa građana koju predvodio nekadašnji predsednik opštine Bastać, koji je bio u Demokratskoj stranci, pa posle i u Stranci slobode i pravde. Koliko sam shvatio, počele su otrovne strele iz nekih opozicionih redova prema njemu. Čak je i napadan da je kandidat vaše televizije i vaše kompanije, šta god to značilo. Bizarno, ja ne vidim što bi Kurir postao vlast na Starom gradu. I gleda se i čita u celoj Srbiji, tako da mi je to delovalo kao izliv nekog Đilasovog iracionalnog besa na Bastaća. A to otežava poziciju ovim drugim opozicionim strankama, jer on pravi distancu sad, pa kaže ako me napadate, ja ću da idem da se dogovaram s onima koji me ne napadaju - jasan je Stanković.

08:51 OVO JE IZLIV IRACIONALNOG ĐILASOVOG BESA NA BASTAĆA Dejan Vuk Stanković: Normalno je što se udaljava od opozicije, NAPADAJU GA

Druga sagovornica voditeljke Redakcije prokomentarisala je postizbornu situaciju u Nišu.

foto: Kurir televizija

- Ovo je u stvari dokaz onoga što je i Vučić u prethodnih deset godina govorio. Znači, politika nije matematika. A zašto? Zato što vi možete faktički i ovako i onako. Ali kada izađete sa programom pred građane i kada onda ti građani vama daju poverenje, vi treba da sprovodite taj program ako ste ozbiljni politički akter na političkoj sceni. Očito je da to predstavnici opozicije nisu. I s druge strane, grupe građana koje su se pojavile takođe treba da stave prst na čelo i da razmisle ako su izašli sa određenim programom, pa dobili poverenje tih građana, onda oni moraju da vide kako će uz pomoć koga da sprovedu taj svoj program, jer na sledećim izborima više niko neće glasati za te građanske inicijative. E sada, mi smo imali slučaj i sa profesorom Milićem, znači da je on kao grupa građana izašao na izbore zbog toga što je odredio lokalne probleme, pogotovo u zdravstvu, on je locirao kao najveće probleme i sa tim izašao pred građane i na taj način, u stvari, privukao biračko telo Niša. U toj noći, kada je opozicija videla da je gospodin Milić dobio impozantan broj glasova u odnosu na njih, odmah su stali na stranu da zajedno idu kao jedan zajednički front protiv Aleksandra Vučića, pre svega jer tu je najveća popularnost, pa onda bi on i jedan deo popularnosti sebi da uzmu, i protiv Srpske napredne stranke, odnosno liste Niš sutra - ocenila je Tomić.

