BEOGRADSKA DELEGACIJA PREUZELA POSMRTNE OSTATKE TRI CIVILA SRPSKE NACIONALNOSTI: Ubijeni na KiM tokom 1999. godine

Predstavnici beogradske delegacije Radne grupe za nestala lica preuzeli su na prelazu Merdare od delegacije Prištine identifikovane posmrtne ostatke tri civila srpske nacionalnosti, koji su ubijeni u Uroševcu, Prizrenu i Prištini tokom 1999. godine.

Posmrtne ostatke Svetislava Đapa iz Prištine i Perke Mladenović iz Uroševca u ime porodica od prištinske delegacije preuzeli su predstavnici beogradske delegacije, dok su posmrtne ostatke Momira Milenkovića došli da preuzmu članovi njegove porodice, prenosi Kosovo Online.

Sahrana posmrtnih ostataka biće obavljena u Velikoj Plani, Kruševcu i Beogradu, u skladu sa iskazanom željom porodica.

Stradali su identifikovani metodom analize DNK, nakon što su predstavnici Komisije za nestala lica prikupili dodatne referentne uzorke za DNK analizu od srodnika nestalih u cilju identifikacije posmrtnih ostataka koji se nalaze u mrtvačnici u Prištini.

- Ovim je nastavljen proces identifikacije žrtava srpske nacionalnosti, stradalih na području Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, što je od posebnog značaja za porodice nestalih lica koje godinama pokušavaju da pronađu i dostojno sahrane posmrtne ostatke svojih najbližih - saopšteno je ranije iz Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije.

U službenim evidencijama Komisije za nestala lica vodi se još 567 lica kao nestalo u vezi sa sukobima na KiM.

Članovi porodice koji su danas dosli da preuzmu telo Momira Milenkovića kidnapovanog dok je obilazio kuću u Prizrenu istakli su da će sada barem znati gde mu je grob.

- On je kidnapovan 29. avgusta 1999. godine. Otišao je da obiđe kuću i tamo su ga kidnapovali i odveli u nepoznatom pravcu. Do sada ništa o njemu nismo znali. On je kidnapovan zajedno sa prijateljem muslimanom. Do sada se vodio kao nestao, a danas preuzimamo njegovo telo - rekla je supruga Ljiljana Milenković.

Ćerka Marica Stojanović istakla je da je telo pronađeno u Suvoj Reci i da će nakon 25. godina agonije on biti sahranjen u Velikoj Plani.

- U Prizrenu je kidnapovan, pred vratima - rekla je Stojanović, a supruga Milenković je dodala:

- Hvala Bogu kad smo ga pronašli. Barem da znamo gde mu je grob, da zapalimo sveće, do sada je sve bilo neizvesno. Telo je pronađeno u Suvoj Reci, sahranićemo ga u Velikoj Plani - kazala je.

