LICEMERNO: Velike sile pokušavaju da stave u isti koš Beograd i Prištinu pozivom da se obe strane uzdrže od jednostranih akcija

Priština sa Aljbinom Kurtijem na čelu uporno odbija da formira Zajednicu srpskih opština, srpska roba punih godinu dana ne može na teritoriju Kosova, a građanima južne srpske pokrajine život je dodatno otežan ukidanjem dinara kao sredstvom plaćanja, kao i svakodnevnim napadima i hapšenjima, dok dijalog dve strane, zbog opstrukcija Prištine, nije ni na pomolu. No, uprkos činjenici da je jedini remetilački faktor Priština, strani zvaničnici uporno pozivaju obe strane na "uzdržavanje od jednostranih akcija i koraka koji vode eskalaciji". Sagovornici Kurira smatraju da ovakvim "izjednačavanjem" dve strane velike sile igraju licemernu ulogu.

Obe strane

Naime, portparol Evropske unije Peter Stano pozvao je Beograd i Prištinu da se uzdrže od jednostranih i nekoordinisanih koraka koji dovode do eskalacije. Tako je, govoreći o izveštaju Đuzepa Borelja o Kosovu, Stano između ostalog naveo da su zabrinuti zbog situacije na severu Kosova, jer su videli u poslednjem vremenskom periodu jednostrane i nekoordinisane korake, koji su doveli do novih eskalacija.

- Stalna eskalacija bila je razlog zašto je EU uvela mere pre svega. Dakle, naravno, očekujemo od vlade Prištine i kosovskih vlasti da preduzmu neophodne korake za deeskalaciju. Ali isto to očekujemo i od srpske strane. Dakle, obe strane ovde imaju problema. Obe strane imaju obaveze i obavezane su da zajedno sa svojim saveznicima i svojim punomoćnicima i partnerima učine sve što mogu da spreče bilo kakav oblik nove eskalacije - kazao je, između ostalog, Stano.

Iz dana u dan

Inače, srpski zvaničnici iz dana u dan ukazuju na probleme zbog jednostranog delovanja Prištine i Aljbina Kurtija.

Tako je i ministar spoljnih poslova Marko Đurić juče ponovio da je dijalog u problemu upravo zbog Kurtija.

- U atmosferi u kojoj je dijalog Beograda i Prištine u zastoju zbog jednostranog delovanja etnonacionalističkog režima Aljbina Kurtija, uloga Unmika, kao nosioca okvira za održavanje mira i stabilnosti na KiM, značajnija je nego ikad - poručio je na društvenoj mreži Iks nakon razgovora sa šeficom Misije UN na KiM (Unmik) Karolin Zijade.

Kad je reč konkretno o formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO), premijer Srbije Miloš Vučević ukazao je preksinoć, nakon razgovora sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, da je njegov utisak kako nema ni govora da će Kurti ući u formiranje ZSO.

- To je moj utisak, ja ne mogu da kažem da je to zvanična poruka Lajčaka, ali sam stekao utisak da Kurtiju ne pada na pamet da formira ZSO. Do kraja ove godine niko ni ne vidi plan njegove aktivnosti na formiranju ZSO, da ne ulazim uopšte kakav bi bio sadržaj te zajednice - izjavio je Vučević. Istakao je i da ne može da kaže da je optimističniji posle razgovora s Lajčakom ili da je dobio neka uveravanja da Priština ima dodatnu volju da smiri situaciju na terenu.

Pristrasnost

Karijerni diplomata Zoran Milivojević za Kurir ocenjuje da pozivi obema stranama da rade na deeskalaciji pokazuju kakvi su u stvari politika i politički stav EU u odnosu na dijalog Beograda i Prištine.

- Svakako pokazuje pristrasnost i da u suštini briselska strana posmatra dve strane kao dva nezavisna subjekta. To je suština, to je odraz političke konstante na kojoj svoju strategiju u regionu bazira EU, i tu se više ne radi o dvostrukim standardima, već o političkoj strategiji - ističe Milivojević. Kako kaže, EU tretira Kosovo kao državu, što ovakva izjava samo dodatno potvrđuje.

Politički analitičar Dejan Miletić za Kurir kaže da je jasna podrška Prištini.

- Nažalost, EU se pokazala kao krajnje nespretna i nesposobna da dijalog vodi i dovede do približavanja dve strane. Igra licemernu ulogu izjednačavajući žrtve (Srbe) i one koji su okupirali institucije na KiM. Uvek su našli način da izjednače obe strane, pa tako i sada. Čini mi se da je najtragičnije što nastavljaju s dvostrukim standardima i nespretnim vođenjem dijaloga - kazao je Miletić.

Bivši ambasador pri UN Branko Branković za Kurir navodi da izjava Stana potvrđuje da Zapad, pre svega SAD, Velika Britanija i Nemačka, u momentu dok im pod nogama izmiče tepih po pitanju Ukrajine, pokušavaju da zaoštre situaciju u ovom kriznom žarištu.

Živadin Jovanović ZSO samo ulog u pravljenju kompromisa Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Živadin Jovanović za Kurir ocenjuje da velikim silama ne odgovara formiranje ZSO, te da zato Priština ne namerava da je formira. - Ništa od stavova Kurtija ili bilo koga iz te separatističke vlasti ne treba razmatrati kao neku autonomnu odluku i stav. Sve što rade je ili proizvod direktnog dogovora sa EU i SAD ili je naknadno odobreno. Naime, ključne zemlje u EU - Nemačka i Francuska, nemaju nikakav interes da poštuju interese Srbije i da rade na formiranju ZSO, već imaju interes da Srbija prizna nezavisnost KiM, a ZSO koriste samo kao ulog u pravljenju kompromisa. A nema daljeg kompromisa od rezolucije 1244, koja je sama po sebi kompromis - kazao je Jovanović.

