BASTAĆ ODGOVORIO LAZOVIĆU: Ja sam njima rekao i u četvrak na sastanku i javno u petak da neće dobiti odgovor do ponedeljka

Marko Bastać, nosilac liste "Čuvari Starog grada", poručio je danas da će predstavnici liste "Biramo Stari grad" dobiti njegov odgovor do kraja nedelje po pitanju saradnje i formiranju vlasti na beogradskoj opštini Stari grad.

- Ja sam njima rekao (predstavnicima liste „Biramo Stari grad“) i u četvrak na sastanku i javno u petak da neće dobiti odgovor do ponedeljka, već da će dobiti odgovor do kraja ove nedelje. Rok koji je postavio Radomir Lazović je neki rok koji je on postavio, nije rok oko kog smo se usaglasili. Ne vidim da se bilo šta dogodilo drugačije - poručio je Bastać za portal Nova.rs.

Podsetimo, kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović izjavio je danas da je istekao rok koji je koalicija "Biramo Stari grad" dala listi "Čuvari Starog grada" u vezi formiranja vlasti u toj beogradskoj opštini, i da više neće biti inicijativa za razgovor sa nosiocem te liste Markom Bastaćom.

Kurir.rs/Nova/Beta