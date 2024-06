"PODAVIĆE NAS KAO MAČIĆE U MRAKU" Dinko Gruhonjić: "Sve je manje novca za nevladine organizacije, NEKE SU PRED GAŠENJEM"

Novinar i profesor Dinko Gruhonjić naveo da su mnoge nevladine organizacije pred gašenjem zbog sve težeg dolaska do novčanih donacija koje su im preko potrebne.

- Zato što su svi zagledani u svoj projektni pupak i kupovinu. Epilog zagledanosti u svoj projektni pupak i kupovinu imajući u vidu da sve teže dolazimo do donacija zbog kompleksne situacije u svetu...činjenica je da ogroman novac odlazi na odbranu Ukrajine, ogroman novac odlazi u Gazu, zbog Bog te pita kakvi će sve biti još i još problema. Mi ćemo vrlo brzo doći do te situacije koja je bila jasna od samog početka, koju ja ilustrujem izrazom da će nas podaviti jednog po jednog kao mačiće u mraku. I to je sasvim siguran scenario - rekao je on i dodao:

- Znači, hoću da kažem da ima i do nas, da nije samo do njih, ali šta da se radi, u tom momentu su neki mislili da su privilegovani što se tiče projektnog finansiranja, da su velike nevladine organizacije u društvenim državama koji imaju svoje medije, koji imaju čak svoje DOOR unutar toga, a se pokazalo da su vrlo blizu gašenja.