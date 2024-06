TUŽBA ANDREJA VUČIĆA PROTIV JUNAJTED GRUPE! Vladimir Đukanović: Jednom se mora stati na put lažima i obmanama tajkunskih medija

Andrej Vučić, brat predsednika Srbije, došao je danas u Palatu pravde na ročište zakazano po tužbi koju je podneo protiv medija iz Junajted grupe Dragana Šolaka.

foto: Petar Aleksić

Advokat Vladimir Đukanović po izlasku iz Palate pravde u izjavi za Kurir objasnio je da je ročište odloženo, a potom naveo:

- Ročište nije održano danas, odnosno odloženo je zato što je četvrtotužena dostavila dokaz da je opravdano odsutna, jer je davala četrdeset dana ocu, što je ljuduski bilo da i mi tražimo odlaganje ročišta, jer i želimo da zbog koncentracije dokaza budu saslušani i ona i Andrej Vučić - istakao je Đukanović.

foto: Petar Aleksić

On je potom naglasio:

- Nama jeste generalno cilj da se prekine sa obmanjivanjima i laganjima, jer ne možete da kažete da je to slobodno novinarstvo i da u slobodnoj formi kažete kako je neko slavio prvu milijardu evra, a da se za takvu informaciju pozivate na tekst podgoričkih "Vijesti" koje su ga napisale na osnovu Skaj prepiske ljudi iz tzv. kavačkog klana. Najgore od svega što je tajkunski medij Nova S dala sebi za pravo da kroz lični stav kolumnistkinje postavlja pitanje kako je Andrej zaradio prvu milijardu pozivajući se na izvor - kavački klan. To nije prenošenje informacija, to nije ni slobodno novinarstvo, profesionalno, tu se ne radi ni o kakvoj slobodi mišljenja niti izražavanja već se radi o najbestidnijoj manipulaciji ovog tajkunskog medija i njegovih nazovi novinara i sa tim jednostavno mora da se prekine. Nanositi na taj način štetu i aludirati da je brat predsednika Srbije kriminalac ili šta god, a da vam izvor bude kavački klan, to je ispod svakog mogućeg nivoa. Ako ste spremni te stvari da radite onda i platite zasluženo za tu svinjariju koju ste napisali. Jednom se mora stati na put lažima i obmanama tajkunskih medija.

Kurir.rs