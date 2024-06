"POLITIČKA SCENA JE PREVIŠE ŠARENA, TO JE NEMOGUĆE PRATITI" Deđanski: Opozicija je preambiciozna, svi imaju liderski sindrom

Došlo je vreme i za formiranje beogradskog parlamenta.

Sednica Skupštine grada Beograda zakazana je za sutra kada bi trebalo da budu potvrđeni mandati odbornika, ali i izbor predsednika Skupštine grada kao i njegovog zamenika.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar prof.dr Stevica Dedjanski i pravnik Milan Antonijević.

- Očigledno su neke pogrešne odluke i razdvajanje one grupe koja je izašla na izbore i one koja je odlučila da ne izađe na izbore sada stvorile dovoljno nepoznanica za građane i da su i rezultati takvi. Mislim da je dobro da u nekim opštinama opozicija ima vlast, kako bi se polazalo da li to može funkcionisati - rekao je Antonijević i dodao:

- Politički život je takav da se moraju jasno pratiti jasne politike svakog političkog bloka. Da se odvoje stranke koje su na levo, koje su na centru i one koje su udesno. To je najzdraviji politički život kome Srbija treba da teži. Imamo od devedesetih taj sistem koji je prepun resetovanja i nije se uspelo u tome da se izgradi zdrav sistem gde vi s jedne strane poštujete opoziciju, ona zadobija neko poverenje, te da ne bude usmerena samo na napade već da ponude neki konkretan program. Previše je šareno i nemoguće je pratiti. Ako nekoliko meseci ne pratite dobijete neke nove nazive novih političkih stranaka i to nije dobro za demokratiju.

Deđanski je konstatovao da je glavni cilj opozicije bio da dođe na vlast, kao i da su se njeni lideri pokazali kao suviše ambiciozni.

- Našli su se oko jednog cilja, a to je da dođu na vlas. Preambiciozni su. U decembru su imali najbolji rezultat koji su ostvarili i koji će ikada ostvariti, a smatrali su da je taj rezultat loš. To je bila odlična baza za neki nastavak priče, ali napravili su pogrešan izbor.

- Drugo gde god lista oko Srpske napredne stranke nije osvojila preko 50 odsto oni su proglašavali pobedu. Tako Savo Manojlović u Beogradu proglašava pobedu sa 17 odsto. Ovaj doktor u Nišu sa 24 odsto. To nije logično. Tako je i za beogradske opštine gde su ostvarili bolje rezultate umesto da se bave građenjem infrastrukture i nekom umerenom kritikom vlasti oni odmah kreću sa nekim agresivni pristupom. Mislim da svi oni imaju liderski sindrom. Svi hoće da budu lideri. Da li tu ima sujete, novca ili nečeg trećeg, ali rezultat im pokazuju da treba drugačije da rade.

