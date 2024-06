FOTO-ROBOT: U odborničkim klupama najviše Voždovčana i Vračaraca

Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda zakazana je za sutra. Nakon lokalnih izbora, koji su održani 2. juna, u gradski parlament ulazi pet lista. Kurir je istraživao ko će predstavljati Beograđane u Skupštini grada na osnovu dodeljenih odborničkih mandata.

Ako bi se pravio foto-robot odbornice i odbornika u beogradskom parlamentu, oni bi mogli da se opišu na sledeći način.

Naime, prosečna odbornica ima 49 godina. Zove se Jelena, preziva Pavlović, po zanimanju je ekonomista i dolazi sa beogradske opštine Vračar. Prosečan gradski odbornik ima 44 godine. Zove se Aleksandar, preziva Pavlović i ima diplomu Pravnog fakulteta, a živi na Voždovcu.

Prosečna odbornica Ime: Jelena Prezime: Pavlović Godine: 49 Zanimanje: ekonomista Opština: Vračar

Inače, najveći broj odborničkih mesta u gradskom parlamentu imaće lista "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" i to 64, odmah za njom je lista "Dr Savo Manojlović - I ja sam Beograd - Kreni-Promeni" sa 21 odborničkim mestom, zatim "Biramo Beograd - Dobrica Veselinović - Miloš Pavlović" sa 14 odbornika, "Mi, snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović" sa deset, dok će "Ruska stranka - Srbi i Rusi braća zauvek" imati samo jednog predstavnika u Skupštini Beograda.

Prosečan odbornik Ime: Aleksandar Prezime: Pavlović Godine: 44 Zanimanje: pravnik Opština: Voždovac

Više muškaraca

Na osnovu dodeljenih odborničkih mandata, a kad je reč o polnoj strukturi, u budućem sazivu Skupštine Beograda biće više odbornika nego odbornica. Tačnije, odbornika će biti 62, a odbornica 48, što je za 15 više muškaraca nego dama. Inače, budući beogradski odbornici imaju ukupno 2.730 godina, a odbornice ukupno 2.365 godina, što znači da je prosečna starost muškog dela 44 godine, a ženskog 49 godina. Najviše predstavnika Beograđana u gradskom parlamentu biće sa Voždovca (18), zatim Vračara (15), Novog Beograda (13), Zvezdare (12), Starog grada (10), Savskog venca (8) i Čukarice (7). Kad je reč o damama, najviše ih je s Vračara i to osam, dok je 13 odbornika sa Voždovca.

Najviše pravnika

Kad je reč o obrazovanju i zanimanju, najviše je sa diplomom Pravnog fakulteta (15), zatim slede ekonomisti (12), potom menadžeri (11) i politikolozi (10), a onda i lekari (7). Među odbornicima najviše će biti pravnika i advokata (10), a potom i menadžera (8). Među odbornicama najviše će biti ekonomistkinja i to šest, a zatim slede dame sa diplomom Pravnog fakulteta, kojih će biti pet.

Kad je reč o imenu, najviše je onih koji se zovu Aleksandar, a to ime nosi čak sedam kandidata za odbornike. Kod dama dominira ime Jelena i čak pet budućih odbornica će se odazvati na to ime. Pavlovića će biti najviše u odborničkim klupama, i to njih šestoro, odnosno po tri odbornika i odbornice.

Najstariji odbornik je advokat Toma Fila, koji krajem jula puni 83, dok najmlađi kandidat za odbornika ima 25 godina. Inače, Savo Manojlović iz pokreta Kreni-Promeni nedavno je najavio da će se odbornici sa liste koju je predvodio povući iz Skupštine grada. Kako je tada kazao, nakon verifikacije mandata, odbornici će napustiti Skupštinu.

Antrfile Predsedava najstariji odbornik Dnevni red sednice Osim potvrđivanja mandata odbornicima, na dnevnom redu današnje konstitutivne sednice je i izbor predsednika Skupštine grada, kao i zamenika predsednika Skupštine grada, ali i sekretara i zamenika sekretara gradskog parlamenta. Konstitutivnoj sednici će do izbora predsednika Skupštine, u skladu sa Poslovnikom Skupštine grada Beograda, predsedavati najstariji odbornik.

