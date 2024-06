ODGOVORNO: Srbija na vreme povukla strateške poteze da bi obezbedila energetsku sigurnost

Gotovo sve zemlje u regionu u petak su ostale bez struje tokom kolapsa energetske mreže. Havarija u Crnoj Gori ugasila je napon u celoj državi, ali i dobrom delu BiH, Hrvatske, Albanije i delovima Grčke. Za razliku od njih, Srbija nije imala takvih problema. Prema tvrdnjama nadležnih, građani naše zemlje neće imati razloga za brigu, a sagovornici Kurira ističu da je to zato što je naša država na vreme povukla strateške poteze, obezbedila stabilnost snabdevanja električnom energijom iz više izvora, te time predupredila eventualne nestašice.

Još se istražuje kako je u petak došlo do kolapsa u snabdevanju strujom u Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, koji je zabrinuo čitavu Evropu, ali pretpostavlja se da su tome doprinele i tropske temperature.

Mora da ima

Reagujući na situaciju u regionu, šef države Aleksandar Vučić odmah je u petak uputio ozbiljnu poruku nadležnima u energetskom sektoru. On je pozvao ministarku energetike da obezbedi da ne bude prekida u snabdevanju strujom i pozvao nadležne iz svih sektora sistema za energetsku bezbednost - EPS, EMS i druge - da njihovi radnici ne idu kući, već da svi budu angažovani na obezbeđivanju energije, jer Srbija mora da ima energiju sve vreme.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović istog dana je saopštila da je situacija u našoj zemlji stabilna i da građani nemaju razloga za brigu.

Ona je i juče, gostujući na Javnom servisu, potvrdila da je situacija u našoj zemlji stabilna, te da će tako i ostati. Ukazala je i da se 2015. dosta ulagalo u elektroenergetski sistem i da su interkonekcije s Crnom Gorom, BiH i Hrvatskom i prekjuče bile u funkciji.

- Mi smo obezbedili dodatna napajanja za region i ja sam zaista ponosna na to - istakla je juče ministarka.

Kako je napomenula, svi u elektroenergetskom sistemu bili su u pripravnosti otkako je u sredu u region došao afrički toplotni talas.

- Apsolutno su svi bili pod alarmom, i to se pokazalo i na delu, uspeli smo da održimo sistem stabilnim. Kod nas nijednog momenta nije bilo prekida, a Elektroprivreda je, s druge strane, obezbedila dovoljnu količinu električne energije - istakla je ona.

Spremni

Analitičar Dejan Miletić za Kurir ističe da Srbija nije pretrpela nikakve posledice tokom aktuelne havarije u regionu zahvaljujući strateškom ulaganju naše zemlje u kritične infrastrukturne oblasti, u kojima je i mreža elektroprivrede, odnosno električna mreža, koja, kako kaže, predstavlja jednu od važnih komponenti.

- Uradili smo dosta na našim priključnim sistemima prema inostranstvu i možemo da iskoristimo naš energetski sistem ma s koje strane da se desi havarija koristeći s druge strane izvore kojima nadomešćujemo potrebne količine. Sve ovo pokazuje jedan državnički odnos našeg rukovodstva, strateško sagledavanje izazova u kojima se nalazi ne samo naš region već čitav svet, i sada vidimo da to daje rezultate. Ovu situaciju možemo da doživimo kao neku vrstu pokazne vežbe jer smo demonstrirali da možemo svojim potezima da preventivno delujemo, da ne može ništa da nas destabilizuje. Možemo da odgovorimo i eventualnim budućim električnim šokovima, bilo da dođe do spontanih bilo namernih havarija. Jasno je sada da smo spremni i da možemo na pravi način da reagujemo i omogućimo nadoknadu električne energije da ni privreda ni stanovništvo ne osete posledice - naglasio je Miletić.

Razuman način

Stručnjak za energetiku Stevica Deđanski - ukazujući na to da niko od glavnih kritičara nije našao za shodno da pohvali Srbiju što je jedina u regionu imala neometano energetsko snabdevanje usled opšteg kolapsa - za Kurir je naglasio da je za tu činjenicu najzaslužnije dugogodišnje strateško bavljenje naše države energetskim sistemom.

- Pre svega, naša država se godinama bavi energetskom politikom na vrlo razuman način. Mi se snabdevamo iz svih mogućih pravaca snabdevanja, i gasom i strujom, ne odustajemo ni od kakvih izvora, pokušavamo da obezbedimo energetsku bezbednost, koja je najvažnija. Drugo, Vlada Srbije, a pre svega predsednik Aleksandar Vučić, uspeli su da sklone one koji nisu radili kako treba i kojima je politika bila ispred interesa države - kazao je Deđanski za Kurir.

Ekonomista Ljubodrag Savić, ukazujući da uprkos svemu EPS nije u idealnom stanju, kao i da je teško dati precizan tehnički odgovor kako je Srbiju uspela da zaobiđe ova havarija, napominje da je jasno da se vodi dosta računa o energetskom sistemu.

- Očigledno je da smo prilično dobro uklopljeni u energetski sistem Evrope jer je uvek pitanje da li možeš i koliko da povučeš energije s druge strane ako ti negde dovod otkaže. Mi smo očito došli do spremnosti da u takvoj situaciji reagujemo. To da ceo Balkan bude u problemu, a kod nas da nema prekida, nešto je što je maltene neverovatno i ovo je svakako jedna svetla stvar u svemu što se dešava - kazao je Savić za Kurir.

Reagovanja

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije

- Elektroenergetski sistem Srbije u potpunosti je bezbedan. Zahvaljujem se svim nadležnima jer su uložili vanredne napore da do energetskog kolapsa u Srbiji ne dođe. Drago mi je što smo mi tokom ovakve havarije u regionu pokazali ozbiljnost i odgovornost, jer je Srbija poslednjih godina ulagala mnogo da se ovakve stvari ne dese kod nas. Srbija je tu da u ovoj situaciji pomogne svima u regionu ukoliko bude bilo potrebe.

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova

- Mnogima smeta što kod nas nije došlo do kraha elektroenergetskog sistema, a do toga nije došlo zato što smo se mi spremali za neke teške situacije koje mogu da se dese, iako su nas mnogi kritikovali za to i pričali da preterujemo. Setite se kada je predsednik Aleksandar Vučić pričao da treba da imamo pune robne rezerve, svi su mislili, to je sve onako, ajde. Pa ovde sad svakog dana imate i priče kako se EPS raspao, kako ništa ne funkcioniše, a sad odjednom ispada da jedino u Srbiji nije došlo do energetskog kolapsa.

Ivica Jakić, hrvatski energetski stručnjak

- Hrvatskoj je svojevremeno ponuđen podmorski kabl Hrvatska - Italija koji bi povezao trafostanicu Konjsko s Vilanovom u Italiji i rasteretio ove dalekovode od kojih sada zavisimo. Ali Hrvatska je tada odbila i taj podmorski kabl je otišao u Crnu Goru, povezao ih sa Italijom i sada radi, a sa Srbijom je povezan preko Crne Gore. Sada ova obilaznica omogućava prenos električne energije iz Srbije preko Crne Gore i obrnuto. I zato Srbija nije osetila ovaj nestanak struje.

Amer Jerlagić, stručnjak za energetiku i nekadašnji generalni direktor Elektroprivrede BiH

- Vidimo da Srbija nije doživela štetu. Ima konekciju prema BiH i Crnoj Gori. U momentu raspada Srbija je imala jaku proizvodnju u termokapacitetima, hidroelektranu Đerdap i sistem im se nije poljuljao. Sever Hrvatske je vezan za Sloveniju i Mađarsku. Nuklearka Krško je na tom potezu i sistem je izdržao. U BiH je bila mala proizvodnja u hidrokapacitetima. U datom momentu su termokapaciteti držali konzum kada se desio raspad.