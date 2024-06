VLADIMIR ĐUKANOVIĆ ZA KURIR: Uplašen sam za Vučićev život, ali s tim se živi još otkad je udario na mafiju 2012. godine

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik Vladimir Đukanović u intervjuu za Kurir, između ostalog, govori o nedavno završenim lokalnim izborima i rezultatima koje je koalicija oko SNS ostvarila 2. juna, kao i o pretnjama po život šefu države. Otkriva i koliko mu se dopada sastav kabineta premijera Miloša Vučevića.

Lokalni izbori su završeni, jeste li zadovoljni rezultatima? Mislite li da je negde moglo bolje, posebno kad je reč o beogradskim opštinama?

- Uvek može bolje. Generalno smo zadovoljni, posebno impresivnim rezultatima u Vojvodini, kao i u Beogradu. Čak i u centralnim beogradskim opštinama ostvarili smo znatno bolje rezultate nego ranije. Što se tiče centralne Srbije, očigledno je da smo u nekim sredinama imali nešto lošije rezultate. Još uvek analiziramo gotovo svako biračko mesto u Srbiji i trudimo se da pravedno i realno sagledamo kako se radilo u kampanji. Svakako da će biti promena, jer ne želimo više da dolazimo u situaciju da zbog nekog lošeg lokalnog funkcionera čitava stranka trpi. Mi smo ozbiljna stranka koja ima izuzetno veliki broj članova i na neki način smo stranka koja oslikava naš narod. Samim tim, dužni smo da svuda imamo najbolje kadrove i tamo gde ne valja moraćemo da menjamo.

Niš je nakon izbora bio u centru pažnje, šta se tamo dešava? Imate li većinu ili je nemate, kako tvrdi opozicija?

- Pobeda je čista kao suza. Znate, mi smo gotovo 20 odsto u prednosti u odnosu na drugoplasiranog, koji tvrdi da je pobednik. Složićete se da je to ogromna razlika. Da li smo zadovoljni rezultatom? Svakako nismo. Moralo je i moglo je daleko bolje, jer se baš u Nišu najviše uradilo, a naši ljudi, umesto da su predstavljali građanima šta smo sve uradili za njih, više su se međusobno svađali i jedni drugima podmetali afere. U Nišu ćemo ozbiljno poraditi na promeni stranačke organizacije. Zato je doktor Milić, prosipajući najprimitivniju demagogiju, uspeo da obmanom dođe do znatnog broja birača. Nema ništa gore nego kada kampanju baziraš na komentarima sa društvenih mreža i onda prosipaš alanfordovsku demagogiju kako je bolje biti bogat nego siromašan. Na to se svodila njegova kampanja. Naši ljudi su se, umesto da su mu se činjenicama i argumentima suprotstavljali, međusobno svađali. Zato će morati mnogo toga da se promeni u Nišu.

Nedavno je objavljena još jedna prepiska tzv. kavačkog klana. Predsednica parlamenta Ana Brnabić je istakla da pretnja po život šefa države postoji dok god je Radoje Zvicer na slobodi. Jeste li vi lično uplašeni za Vučićev život?

- Naravno da jesam, ali s tim se živi još od momenta kad je ozbiljno udario na mafiju, od 2012. godine. Jednostavno, molite se Gospodu za njegovo zdravlje i uzdate se da se najgore neće dogoditi. Mnogim bitangama koje su smatrale da od ove države mogu da naprave nešto slično onome što su napravili meksički karteli Vučić je ozbiljno poremetio planove i zagorčao život. Sigurno je da će oni uraditi sve kako bi ga eliminisali.

A da li ste nekad pričali s njim o tome? Šta vam kaže?

- Po prirodi mog advokatskog posla, ja svašta čujem. Najčešće od svojih kolega. Naravno, trudim se da svaku informaciju analiziram, da je proverim na više mesta, pa tek onda da nešto iznesem. Ne podnosim rekla-kazala priče. Ne volim o tome da pričam s predsednikom države, ali ako mi se neka informacija učini bitnom, naravno da mu to prenesem. On ne voli o tome da govori. Uostalom, ova država ima određene službe koje brinu o njegovoj bezbednosti, pa se nadam da rade profesionalno svoj posao. Slažem se da je užasno nepoverenje kada saznaš da su ljudi iz sistema prisluškivali predsednika države, ali nadam se da su takva vremena iza nas.

Postoje li pretnja i po druge? Osećate li se možda vi ugroženo?

- Uvek se pomolim Gospodu ujutru kada ustanem i uveče pred spavanje i svaki dan u sebi ponavljam najmoćniju molitvu - "Gospode Isuse Hriste Sine Božji, pomiluj mene grešnog". Ako neko želi da vam naudi, on će to uvek učiniti, i ne plašim se. Uvek se od svakog zla branim samo molitvom. Nema te pretnje koja je jača od molitve.

Bliski ste s porodicom Vučić, vi ste pravni zastupnik Andreja Vučića i u predmetu po njegovoj tužbi protiv medija iz "Junajted grupe". O čemu se radi?

- Ne volim to "bliski". Mnogi se danas pozivaju na tu bliskost a da ih nikada nisu ni videli ili su jednom prošli pored Aleksandra ili Andreja. To uglavnom čine zbog nekih svojih odvratnih privatnih interesa i meni se takvi ljudi zaista gade. Apelujem na svakog da, ukoliko im dođe neko i poziva se na Aleksandra ili Andreja, izbace ga napolje i najure. Nikada ne ističem tu bliskost, mada bih svakako u odnosu na mnoge imao daleko više osnova da to činim. Nikada u životu se nigde nisam pozvao na naše poznanstvo po bilo kom osnovu i bilo bi me stid da to učinim. Celu porodicu Vučić doživljavam kao iskrene prijatelje. Radi se o jednoj divnoj i čestitoj porodici. Čast mi je što sa Aleksandrom i Andrejom dobio priliku da sarađujem. Što se tiče konkretne tužbe koju je Andrej Vučić podneo protiv "Junajted grupe", radi se o tome da je čovek prirodno reagovao kada su novine Nova i njihov portal Nova S objavili laži o tome kako je Andrej slavio zarađenu prvu milijardu evra. Izvor za tu svinjariju su im bile podgoričke Vijesti, a njihov izvor bila je Skaj prepiska ljudi iz kavačkog klana. Ni po jada ne bi bilo da su ovi iz "Junajted medija" preneli kao vest ono što su Vijesti objavile, već su objavili tekst njihove novinarke u formi njene kolumne, odnosno stava, jer se ona pitala kako je Andrej uspeo da zaradi taj novac. To nema veze s profesionalnim novinarstvom niti sa slobodom izražavanja, već s bestidnim obeležavanjem Andreja Vučića kao bahatog čoveka koji zbog toga što mu je brat predsednik države otima od naroda i pljačka, pa, eto, zaradio je prvu milijardu. Zbog tako prosutih laži, Andrej je presavio tabak, pa neka dotična gospođa, kojoj je kredibilan izvor prepiska ljudi iz kavačkog klana, plati za tu boleštinu koju su objavili.

O novom direktoru BIA Čestitao sam Orliću, i to od srca Na čelo BIA nedavno je postavljen Vladimir Orlić, jeste li mu čestitali? - Naravno! I to od srca. Pravi čovek na pravom mestu. Imaće ogromne izazove, jer u toj instituciji će ga svako tapšati po ramenima, ali ujedno i jedva čekati da mu zarije nož u leda. Molim se Bogu da uvek prepozna ko su mu iskreni i odani saradnici. On je drugar koga mnogo volim, porodičan čovek, divan otac, temeljit u svom poslu... Verujem da će biti na visini zadatka.

Skoro smo dobili novu vladu Srbije. Vas tamo nema, ne želite u izvršnu vlast?

- Ne vidim sebe u vlasti. Volim svoj advokatski posao i živ ga ne bih menjao. Apsolutno sam se u njemu pronašao i teško mi je zamislivo da nešto drugo radim. Više puta sam ponovio da bi čovek trebalo da radi ono što voli. Da budem iskren, ne podnosim državni sektor, posebno ne podnosim upravu. Što da radim na silu nešto što zaista ne volim. Politikom volim da se bavim tako što je više gledam sa strane i komentarišem. Volim da učestvujem u kampanji, političkim debatama, da razgovaram s narodom, ali da budem sto odsto političar, jednostavno nisam za to. Ne kažem, uvek bih prihvatio zaduženje koje bi mi stranka ili predsednik dali i znam da bih to najbolje moguće ispunio, jer sam odgovoran prema obavezama, ali ima daleko boljih i posvećenijih od mene. Zašto onda rizikovati i meni nešto poveriti? Nije dobro po zemlju.

Dopada li vam se tim Miloša Vučevića? Ima li neko ko nije zaslužio da bude u Vladi, a ipak se tamo našao?

- Veoma mi se dopada novi sastav Vlade i baš je po mom ukusu, mada ja nisam neko ko bi trebalo da to ocenjuje. To je tim gospodina Vučevića i verujem da je izabrao najbolje. Imam u njega ogromno poverenje, on je sjajan čovek iz ugledne novosadske advokatske porodice, iskreni rodoljub, bio je odličan gradonačelnik Novog Sada, i nemam dilemu da će kao premijer dati ogroman doprinos našoj otadžbini u svakom segmentu.

Od jeseni mnogo posla Za našu opoziciju odavno je "holidej" Skupština Srbije nije dugo zasedala, kad će sledeća sednica? - Teško je očekivati tokom leta, jer za našu opoziciju odavno je "holidej". Oni su se odmarali i kad su bili izbori, što su rezultati i pokazali. Šalu na stranu, ali siguran sam da nas od jeseni čeka mnogo posla.

