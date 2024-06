NEODGOVORNO: Savo Manojlović napuštanjem gradskog parlamenta izneverio svoje birače

Postupak odborničke liste "Dr Savo Manojlović - I ja sam Beograd - Kreni-promeni" da nakon prihvatanja mandata u Skupštini grada Beograda napusti ovaj organ lokalne vlasti sagovornici Kurira ocenjuju kao neodgovoran.

Kako kažu, takvim ponašanjem i odlukama izneverili su svoje birače, koji su glasali za tu listu verujući da će oni, kao predstavnici građana koji su im ukazali poverenje na izborima, zastupati njihove stavove i interese u gradskom parlamentu.

Naime, odbornici sa liste "Dr Savo Manojlović - I ja sam Beograd - Kreni-promeni" napustili su u petak konstitutivnu sednicu Skupštine grada Beograda, nakon što su potvrđeni mandati gradskih odbornika, a odborničke nadoknade će, kako su tada najavili, dati u humanitarne svrhe iako su nekoliko dana pre toga najavili da ih neće ni prihvatiti. Kako je Manojlović rekao, o daljim koracima će tek obavestiti svoje pristalice.

foto: Petar Aleksić

Konfuzno

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir kaže da tako konfuzan politički potez dugo nije video na domaćoj političkoj sceni i da je ovo višnja na torti političke konfuzije.

- Prvo su izašli na izbore, potom uzeli osvojene mandate, a onda napustili gradsku skupštinu. To je teško racionalno objašnjivo. Deluje kao izliv nezadovoljstva jer je odnos snaga u gradskom parlamentu drugačiji od onoga što su priželjkivali. Pomalo sve izgleda kao frustracija koja prelazi u agoniju - kaže Stanković za Kurir.

On ukazuje da se takvi radikalni potezi po svemu sudeći koriste za pokušaj pravljenja atmosfere građanskih protesta zbog nekih drugih tema.

foto: Kurir televizija

- Ovaj njihov potez može da ima smisla samo u tom kontekstu, da na ovaj način hvataju zalet za demonstracije protiv iskopavanja litijuma, pre svega imajući u vidu da je Savo Manojlović, pre nego što je postao "ekspert za Beograd", bio poznat kao ekspert protiv iskopavanja litijuma. Verujem da je ovo zato početak priprema za šire političke akcije u vezi s tim, i to više-manje celokupne opozicije u smislu stvaranja neke antilitijumske koalicije. No, raspoloženje u društvu uopšte nije takvo, nema više te energije koja bi povukla na ulice značajan broj ljudi - smatra Stanković.

On ističe i da je ovakvim potezom Manojlovićev pokret izneverio birače koji su im ukazali poverenje na izborima.

- Birači su svakako iznevereni, nisu glasali da oni ne učestvuju u radu parlamenta, već naprotiv, da afirmišu njihove stavove i da se bore za njihove interese, te je ovo u tom smislu neodgovorno - zaključio je Stanković.

Antipolitika

Sociolog Vladimir Vuletić uporedio je Sava Manojlovića s dr Branimirom Nestorovićem, ukazujući da se i on bavi takozvanom antipolitikom.

foto: Kurir televizija

- Taj antipolitički pristup politici je nešto što sa sobom nosi i ovo za nas relativno nepoznato i novo ponašanje, koje odudara od klasičnog političkog ponašanja. To možda čak imponuje delu ljudi koji za njih glasaju, ali ima sigurno i onih koji to ne razumeju i veoma brzo će doći u situaciju da im, ukoliko ne učine neki epohalni preokret, okrenu leđa. Ovo podseća i na performanse Belog Preletačevića, koji nije imao nikakve ozbiljne ni političke ni antipolitičke namere, ali je pokazao da ima građana koji su spremni da daju podršku takvim ljudima, koji ni sami ne znaju šta hoće, i oni koji glasaju za njih nisu samo protiv aktuelne vlasti, već i protiv aktuelne opozicije. Ali s vremenom se pokazuje da to ne daje efekta, pa im posle nekog vremena ljudi okrenu leđa. A "Kreni-promeni" sada pokušava upravo tako da čini - smatra Vuletić.

On za Kurir ocenjuje da će se tek videti šta će dalje biti s tim pokretom. - Može se očekivati da će nastaviti sa svojim antipolitičkim delovanjem i da će proći kroz organizovanje različitih protesta i na taj način pokušavati da pridobije simpatije - konstatovao je Vuletić.

Broj osvojenih mandata Najviše odbornika sa liste koalicije oko SNS Najveći broj odborničkih mesta u beogradskom parlamentu nakon izbora održanih 2. juna, i to 64, ima lista "Aleksandar Vučić - Beograd sutra", odmah iza nje je lista "Dr Savo Manojlović - I ja sam Beograd - Kreni-promeni" sa 21 odborničkim mandatom, zatim "Biramo Beograd - Dobrica Veselinović - Miloš Pavlović" sa 14 odbornika, "Mi, snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović" sa deset, dok "Ruska stranka - Srbi i Rusi braća zauvek" ima samo jednog predstavnika u Skupštini Beograda.

Gradski parlament u brojkama 110 odbornika broji beogradski parlament 83 godine ima najstariji odbornik 27 odbornika završilo je pravo ili ekonomiju 25 godina ima najmlađi odbornik 18 odbornika je sa opštine Voždovac