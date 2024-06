"NE, GOSPODO, LOBIRAM ZA SRBIJU"! Ana Brnabić: Nemačka nas je prestigla, iako smo krenuli u istraživanja pre tačno 20 godina

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se onima koji "na vojnom dobru Morović vide marihuanu, ali ne vide da je Nemačka u punom jeku priprema za rudarenje litijuma kako bi bila samoodrživa, energetski i industrijski što nezavisnija".

"Nemačka ima dva velika litijumska projekta - Vulkan i Zinvald", navodi Ana Brnabić na "Iks" platformi i dodaje:

"Vulkan (nalazi se u dolini Gornje Rajne) planira da pokrene komercijalnu proizvodnju litijuma u trećem kvartalu 2026. (Vulcan Energy starts its first lithium chloride production in Germany | Reuters)

Zinvald (nalazi se u Saksoniji, na nemačko-češkoj granici) je još u fazi istraživanja i očekuje se da će završiti studiju izvodljivosti do kraja ove godine.

Следеће чињенице су намењене онима који на војном добру Моровић виде марихуану, али не виде да је Немачка у пуном јеку припрема за рударење литијума како би била самоодржива, енергетски и индустријски што независнија. Немачка има два велика литијумска пројекта - Вулкан и… — Ana Brnabic (@anabrnabic) June 23, 2024

Dok se mi ovde bavimo teorijama zavere, prepričavamo tračeve, slušamo svakog 'pametnjakovića' koji je spreman/spremna da podeli neproverene i neutemeljene polu-informacije, dok mi govorimo "kad bude Nemačka, i mi ćemo" - Nemačka nas je sustigla i prestigla, iako smo mi krenuli u naša istraživanja pre tačno 20 godina"!

Na kraju, Ana Brnabić zaključuje:

"I odmah da odgovorim onima koji pričaju da lobiram za litijum ili za Rio Tinto. Ne, gospodo. Lobiram za Srbiju".