DAČIĆ ODGOVORIO MILIVOJEVIĆU: Zahvaljujući podršci predsednika Vučića višestruko bolji rezultati MUP-a posle 2012. godine

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je uporedne rezultate u radu Ministarstva unutrašnjih poslova dva veća razdelna perioda: prvog od 2012. do 2023. godine, i drugog od 2000. do kraja 2011. godine, kao odgovor na napade narodnog poslanika Srđana Milivojevića na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

„Kao odgovor na besprizorne napade narodnog poslanika Srđana Milivojevića na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, povodom njegovog govora na Danu policije, dovoljno je samo istaći nekoliko statističkih podataka. Ukoliko uzmemo za poređenje dva veća razdelna perioda: prvi od 2012. do 2023. godine, i drugi od 2000. do kraja 2011. godine, neminovno uočavamo drastične promene i pre svega pad najtežih krivičnih dela. Tako je od 2012. godine do danas, u odnosu na poredbeni period, realizovano duplo više zaplena droge i oduzeta je duplo veća količina opojnih droga - to jest, od 2012. godine je zaplenjeno više od 60 tona narkotika, u poređenju sa oko 23 tone u prethodnom periodu.

Kada je reč o najtežim krvnim deliktima kao što su ubistva i teška ubistva, od 2012. do 2023. godine u odnosu na poredbeni period broj je smanjen za čak 40,5 odsto. U periodu od 2012-2023, u odnosu na period 2000-2012, broj krivičnih dela teška krađa manji je za 34 odsto, broj razbojništava za 42,5 odsto, a broj neovlašćenih korišćenja tuđeg vozila manji je za 68,8 odsto i to su sjajni rezultati posvećenog rada naše policije, koja uz sve to obavlja veoma složene i uspešne akcije i u oblasti borbe protiv korupcije.

U cilju zaštite maloletnika od iskorišćavanja u pornografske svrhe putem interneta, pripadnici Odeljenja za visokotehnološki kriminal su od 2012. godine do danas otkrili i prijavili 803 krivična dela iz ove oblasti.

Eto, toliko o periodu posle 2000. godine. A upravo zahvaljujući podršci predsednika Vučića u periodu posle 2012. godine, urađeno je mnogo na opremanju i modernizaciji policije, kao i poboljšanju materijalnog položaja policajaca, što je i dovelo do višestruko boljih rezultata MUP-a i policije. Uostalom, i o tome su građani jasno izrekli svoje mišljenje na svim izborima posle 2012. godine, i o nama, i o njima,“ rekao je Dačić.