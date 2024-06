MARINIKA TEPIĆ PONOVO POTKAČILA RADOMIRA LAZOVIĆA I DEO OPOZICIJE: Optužila ih da su hteli da se REŠE ĐILASA!

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić govorila je o predstavnicima dela opozicije, a posebno se osvrnula na bivše partnere, stranke koje su učestvovale na izborima 2. juna.

- Deo koji se poneo oportunistički i izdao zajednički potpis i borbu prvo za izborne uslove, a tek onda izbore, upinje se i dalje da objasni da je bio u pravu, iako ih sve činjenice i događaji demantuju. Naročito onaj deo koji je još od decembra smatrao da će biti na konju samo ako se “reši” Đilasa i mnogo su energije uložili u provociranje tenzija i nepoverenja unutar koalicije “Srbija protiv nasilja”, umesto da su se sa tolikom upornošću bavili jačanjem što šireg opozicionog fronta i borbi za izborne uslove. No, bar smo sada sve videli, svi su se pokazali i meni je iskreno žao što su uloge i zadatke potpuno promašili. Svako sa strane misli on ume bolje, da će brže, a onda shvate, težim putem, da je nemoguće bilo šta značajnije sve dok opozicija ne bude bila jedinstvena u borbi najpre za izborne uslove i da ima svest o tome da je međusobno napadanje uvek pogrešan put koji sigurno ne dovodi do cilja - rekla je Tepić za Novu.rs.

Između ostalog, naročito je izdvojila bivšeg kolegu iz koalicije "Srbija protiv nasilja", Radomira Lazovića, dodavši ga nemaju nikakav kontakt i da on koristi svaku priliku da napadne Stranku slobode i pravde.

- Ne, nemamo kontakt. Što je logično, jer me pitate za čoveka koji i dalje u svakom svom medijskom obraćanju ne propusti priliku da napadne nas koji nismo izašli na izbore, a samo(g) sebe hvališe. Za šta?! Pa građani su ljuti na sve nas, i na izašle i na neizašle, jer je jedinstvo SPN skrckano preko noći - zaključila je Tepić.

Kurir.rs/Nova