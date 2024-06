PRIŠTINA NEĆE PRISTUPITI NATO U DOGLEDNOJ BUDUĆNOSTI! Starović: Nisu ispunili ni najminimalnje obaveze koje su im ispostavljene

Uprkos želji Prištine da pristupi NATO-u, to se neće desiti u doglednoj budućnosti, kaže za Kosovo onlajn ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović. On ističe da se članstvo u Alijansi ne svodi na ispunjavanje nekakvih zahteva ili kriterijuma, kao u slučaju Saveta Evrope, već na osnovno, suštinsko pitanje statusa.

On podseća da četiri članice NATO-a ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova i da su neke od njih veoma čvrste u tom stanovištu.

- Izdvojio bih, recimo, Španiju koja ne dozvoljava da se učini ni jedan, pa ni najmanji korak koji bi vodio u tom pravcu. Uprkos deklarisanoj želji i nameri Prištine da stupi u članstvo organizacije UN, SE..., čemu smo svedočili u prethodnim mesecima, mislim da su i oni veoma svesni da je to prilično daleko, pa i nemoguće. Ali ono što predstavlja stvarni cilj i zaista njihove ambicije se svode na to da steknu priznanje od strane pet država članica EU koje to nisu do sada učinile, od kojih su četiri i države članice NATO-a - ocenjuje Starović.

On podseća da je Priština još pre izvesnog vremena usvojila Akcioni plan za pristupanje NATO-u, koji definiše tri koraka koji ih vode ka tome. Prvi je sticanje punopravnog članstva u organizaciji Američko-jadranske povelje, koja priprema kandidate ili one koji žele da postanu članice za tako nešto. Drugi korak je pristupanje programu Partnerstvo za mir, a treći punopravno članstvo u Natou.

- Međutim, moram da kažem da mi već nekoliko godina unazad veoma efikasno sprečavamo svaki pokušaj da Priština postane punopravna članica Američko-jadranske povelje, dakle, uspevamo da zaustavimo te procese već na prvom koraku koji je Vlada privremenih institucija samouprave u Prištini definisala - kaže on.

Imajući sve to u vidu, navodi da nastojanja Prištine da stupi u članstvo NATO-a neće uroditi plodom u doglednoj budućnosti.

- Ali to ne znači da neće biti mnogo buke oko toga, da neće biti izraženih zahteva te vrste koji će biti upućivani veoma često iz pravca Prištine prema njenim međunarodnim sponzorima, sa željom da kada već ne mogu da pristupe organizaciji UN, kada već nisu stupili u članstvo SE, zbog toga što nisu ispunili čak ni one najminimalnje obaveze koje su pred njih ispostavljene, da im se to kompenzuje članstvom u NATO-u. Ipak, to se neće desiti - poručuje Starović.

Prema njegovim rečima, situacija sa Alijansom je "bitno drugačija" u poređenju sa SE, gde, kako kaže, nažalost već postoji postignut konsenzus među državama članicama.

- Kad kažem konsenzus, mislim među dve trećine članica SE o tome da Priština ima pravo da pristupi SE kao članica, ali da ne ispunjava određene obaveze. U NATO-u je situacija bitno drugačija zbog toga što se odluke donose konsenzusom i Priština ne može da bude primljena u članstvo ukoliko bar samo jedna, a ovde imamo više država, to ne podržava i ne želi. Ovde se stvar ne svodi na ispunjavanje nekakvih postavljenih zahteva ili kriterijuma, već na ono osnovno suštinsko pitanje statusa - navodi.

On dodaje da države poput Španije "sasvim sigurno neće tu praviti bilo kakve kompromise" i neće dozvoliti da hipotetički Priština postane članica Natoa.

- Za razliku od SE, koji predstavlja jednu međunarodnu organizaciju, koja svoj temelj ima u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima itd, NATO je ipak nešto drugo i u svojim osnivačkim dokumentima podrazumeva na primer i obavezu zajedničke odbrane. To su i suviše krupne i važne stvari da bi države nepriznavači jednostrano proglašene nezavisnosti KiM oko toga pravile kompromise - zakljućuje Starović.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.