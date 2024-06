VUČIĆ: Do 2035, iznad Beograda leteće 20.000 automobila po satu: Ne pričamo bajke, imaćemo sve to

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su, kada je reč o letećim o automobilima, u toku konsultacije sa kompanijama.

- Od 2026. te kompanije će imati dozovole, mi ćemo pripremiti sve što se tiče regulative... To nije čudi i nije hir, već preka potreba za zemlje koje žele da npreduju. Imećete 10 puta više dronova nego aviona, a 20.000 do 2035. po jednom stau takvih automobila koji će da lete iznad Beograda - rekao je on.

- Ne pričamo o bajkama, i nećemo nažalost biti prvi, ali imaćemo sve to. Daleko smo u pregovorima, iako su mi se mnogi smjejali to smo obećali i to ćemo da uradimo - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je potrebno više od stabilnosti i finansija, i da Srbija može da se pohvali da je u prvom kvartalu ove godine imale najveću stopu rasta u Evropi.

- Rast je taj koji nam omogućava da imamo i više novca i da možemo da obezbeđujemo veća primanja jer bez toga to nije moguće. Vidim da je krenula sezona štrajkova, gledaćemo da učinimo sve što je moguće, ali molim sve ljude da se ponašaju u skladu sa realnim mogućnostima zemlje, rasta ove zemlje, a ne u skladu za željama... Svake godine slušam o tome kako će svi da bace svoj rod nečega, kako im se ne isplati, a savke godine rade sve više, sve novije mašine i profit sve veći. Samo vas molim da budete malo više fer prema svojoj zemlji - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da očekuje da inflacija u junu bude 4,1% i da i dalje pada.