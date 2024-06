VUČIĆ O LITIJUMU: Dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo imati čiste reke i planine nećemo ni da pokušavamo niti počinjemo

Predsednik Aleksandar Vučić govorio je danas o iskopavanju litijuma u Srbiji.

"Mi moramo u narednom periodu da otvorimo dijalog. Reč je o litijumu i kakvu ćemo odluku kao društvo da donesemo. Uvek sve možete da prekinete do 2028, a ako prihvatimo sve mogli bi da otvorimo rudnik litijuma. Potrebno je da se priča sa argumentima, a ne prazne priče, a ne 'ne damo Jadar i Rađevinu' a objasniću vam kako ste ih dali. Ti koji viču da ih en daju, ne zanju ni na guglu da pronađu reke koje su ugrozile Krupanj. Lično sam ulestvovao u ideji da obnovimo Tršić, banju Koviljaču, izgradnju stadiona u Loznici, o izgradnji bolnica zaustavljenih još '87 da ne govorim. D ane pričam o auto-putu Ruma-Šabac i Šamac-Loznica koja će biti gotova do ktaja godine, dakle za sat vrmena od Beograda do Loznice".

"Samo nemojte da govorite kako neko drugi brine".

"Imamo mogućnost da proizvedemo 58.000 tona na godišnjem nivou".

"Dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo imati čiste reke i planine, da ćemo i odlaganje za deponiju da imamo u skladu sa najvišim standardima, nećemo ni da pokušavamo niti počinjemo".

Predsednik je zatim pokazao da projekat ima 3 elementa:

1. Životna sredina - da nam garantuju da nikakvih negativnih efekata po životnu sredinu neće biti.

2. Socijalni efekat - zahvaljujući investiciji koju smo obezbedili, od kada smo napravili transakciju sa Kinezima, a i dalje smo vlasnici 33 ili 37 odsto borskog rudnika - pet puta je veći budžet grada Bora. Građani Loznice ne bi znali šta sa novcem da rade.

3. Ekonomija - Ovo smo radili pre dve godine, dok Vlada Srbije nije donela odluku da sve prekine. Litijum spada u kritične mineralne sirovine oko kojih će se voditi ratovi, kao što su se vodili oko nafte. Mogao bih kao teoretičari zavera da kažem da je pre dve godine bila prava minijatura nekih zapadnih sila da zaustave naš razvoj. Oduzeli su nam dve godine da bi se izborili za neke svoje interese.