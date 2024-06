"VERUJEM DA ĆEMO IMATI STRUJE, ALI MORAMO DA GRADIMO VIŠE" Vučić: Mora da se pođe sa obnovljivim izvorima energije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Predsedništvu Srbije istakao da je lepo bilo videti da Srbija ima struje, kada je ceo region ostao u mraku pre par dana.

Kako je predsednik rekao, porasla je potrošnja električne energije, prvenstveno zbog upotrebe klima tokom letnjih dana, a da tek svi nadolazeći projekti poput letećih automobila i data centara će zahtevati još više struje.

- Ako budemo uspeli da u Srbiji proizvodimo baterije, mi tako obezbeđujemo ogromni novac, gledamo da li možemo sami u našoj zemlji da proizvodimo baterije, ukoliko to ne možemo, onda nećemo ni počinjati. Ovo je važnije od nafte, važnije od svega. Svake godine će biti tog novca, ne jedne godine samo, to je naša velika prednost u odnosu na sve drugo. Imamo mnogo energetskih problema, povećaće se potrošnja električne energije, dolaze i električni automobili i veštačka inteligencija, i to sve jako vuče struju.

Kako je Vučić naglasio, da nije izgrađen termoblok, Srbija ne bi imala struju i da mora da se požuri za kostolački vetroparkom, obnovljivim izborima sa baterijama. On je istakao i da mora da se radi na novim otkrivanjima, s ciljem da se izbegnu problemi. Kako kaže mora da se nađu rešenja za male nuklearke.

- Verujem da ćemo imati struje, ali moramo da gradimo više, mora da se pođe sa obnovljivim izvorima energije. Nastavićemo razgovore i moramo da ubrzamo i nalazimo brzo rešenje za nuklearku, moramo da razvijamo svoju zemlju, iako je to mnogo novca. Mnogo problema u energetici, ali radimo na tome da rešimo - rekao je Vučić.