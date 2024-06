"OKO LITIJUMA ĆE SE VODITI RATOVI U BUDUĆNOSTI" Vučić: Razgovaraćemo sa svim ljudima, hoću da naše društvo u Srbiji donese odluku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja naciji govorio i o litijumu, a danas je još jednom naglasio da je po pitanju litijuma potrebno da otvorimo diskusiju u kojoj će da dominiraju argumenti.

"Razgovaraćemo sa svim ljudima, hoću da naše društvo u Srbiji donese odluku", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.

"Mi moramo u narednom periodu da otvorimo dijalog i na nivou našeg Parlamenta i na nivou naših eksperata ali stvarnih eksperata, reč je o litijumu i reč je o tome kakvu ćemo mi odluku kao društvo da donesemo. Ali je potrebno da otvorimo diskusiju u kojoj će da dominiraju argumenti. Želim samo da kažem ljudima, nikada niko na silu neće da radi ništa. Razgovaraćemo sa svim ljudima, hoću da naše društvo u Srbiji donese odluku, ali da ljudi sagledaju sve argumente.

Dakle, mi u ovom trenutku razgovaramo sa svim najmoćnijim i najvažnijim ljudima iz Evrope i sveta o zaštiti životne sredine i dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo da imamo čiste reke, da ćemo da imamo čiste planine, da nikoga nećemo da ugrozimo, ničiji opstanak, nećemo ni da pokušavamo da počinjemo oko bilo čega. Samo ljudi to treba da znaju. Oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti. Mogao bih kao teoretičar zavera, da kažem da nije slučajno to bilo zašto smo zaustavljeni pre dve godine, to je bila prava minijatura pojedinih zapadnih službi, da zaustave ubrzani i mnogo brži razvoj Srbije nego nekih drugih zemalja u regionu. Prava njihova šahovska minijatura u kojoj su nas porazili. Izgubili smo dve godine, možda i tri, vreme je da više to vreme ne gubimo, ali možda ćemo da izgubimo i narednih 10, ukoliko narod i ukoliko argumenti budu takvi da ne možemo tako nešt oda prihvatimo", istakao je predsednik Vučić.

Bonus video:

04:56 DOK SE OPOZICIJA CEPALA, VUČIĆ UKRUPNJAVAO BLOK OKO SNS Zoran Panović kod Basare: Ovo nije njegov maksimalni potencijal