NE RAZGOVARA SA RADOMIROM LAZOVIĆEM, OPLELA PO SAVI MANOJLOVIĆU: Sve svađe Marinike Tepić s kolegama iz opozicije

Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, često ulazi u konflikte sa kolegama iz opozicionog tabora. Neretko je motiv za ove svađe odbrana Dragana Đilasa, lidera SSP.

Tako je juče Tepićeva iznela ozbiljne optužbe na račun dojučerašnjih koalicionih partnera iz tabora opozicije.

Tenzije i nepoverenje

- Deo koji se poneo oportunistički i izdao zajednički potpis i borbu prvo za izborne uslove, a tek onda izbore, upinje se i dalje da objasni da je bio u pravu, iako ih sve činjenice i događaji demantuju. Naročito onaj deo koji je još od decembra smatrao da će biti na konju samo ako se "reši" Đilasa i mnogo su energije uložili u provociranje tenzija i nepoverenja unutar koalicije "Srbija protiv nasilja", umesto da su se sa tolikom upornošću bavili jačanjem što šireg opozicionog fronta i borbi za izborne uslove. No, bar smo sada sve videli, svi su se pokazali i meni je iskreno žao što su uloge i zadatke potpuno promašili - rekla je Tepićeva za Novu.rs.

foto: Beta Amir Hamzagic, EPA Andrej Cukic

Ne, nemamo kontakt

Između ostalog, naročito je izdvojila bivšeg kolegu iz koalicije "Srbija protiv nasilja", Radomira Lazovića, dodavši da nemaju nikakav kontakt i da on koristi svaku priliku da napadne Stranku slobode i pravde.

- Ne, nemamo kontakt. Što je logično, jer me pitate za čoveka koji i dalje u svakom svom medijskom obraćanju ne propusti priliku da napadne nas koji nismo izašli na izbore, a samo(g) sebe hvališe. Za šta?! Pa građani su ljuti na sve nas, i na izašle i na neizašle, jer je jedinstvo SPN skrckano preko noći - zaključila je ona.

Dosta sam ljuta

Doduše, ovo nije prvi sukob između Lazovića i Tepićeva, a potpredsednica SSP je krajem maja, u finišu predizborne kampanje, istakla da je ljuta na Lazovića.

- Dosta sam ljuta na Radomira Lazovića, koji se u zamajcu da ubedi što više ljudi da izađu na izbore ne bavi time kako da ih ubedi, nego se bavi time da uvredi, pa čak i ponizi nas koji ne izlazimo time što kaže da se ne borimo - navela je tada ona.

Šok kampanja

foto: Petar Aleksić

Marinika Tepić je tada oplela i po Savi Manojloviću, lideru pokreta Kreni - promeni, te poručila da on vodi šok kampanju i na taj način napada Dragana Đilasa.

- Mislim da je zbog bruke koju je imao zbog nesposobnosti da prikupi dovoljan broj adekvatnih potpisa, da popuni listu ili da napravi zakonski raspored u muško-ženskim odnosima, da se on odlučio na takozvanu šok kampanju. Da bi prikrio to, odlučio je da tom šok kampanjom napadne Dragana Đilasa da on iza toga stoji - kazala je potpredsednica SSP.

Svađa sa Aleksićem oko mesta za sedenja

foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Doduše, jedan od prvih sukoba koji je Tepićeva imala sa kolegama u opoziciji desio se u Skupštini Srbije na konstitutivnoj sednici 2022. Tada su se u javnosti pojavile informacije da je tadašnji šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić opsovao Mariniku Tepić za vreme trajanja konsitutivne sednice Skupštine Srbije, a teške reči pale su navodno, zbog mesta za sedenje.

Rasprava o tome šta se zaista dogodilo preselila se na Tviter, gde je Aleksić demantovao ove navode, a Tepićeva ih potvdila.

- Ovo je jako nisko i nekorektno pa ipak ne mogu da odćutim. Kao što znaš, ceo naš razgovor slušalo je najmanje pet ljudi iz NS i DS koji su živi svedoci da nisam opsovao - napisao je tada Aleksić.

U raspravu o tome šta se desilo u Skupštini Srbije uključio se i tadašnji potpredsednik Narodne stranke Vladimir Gajić. On je tada napisao da "Miki Aleksić nije psovao Mariniku Tepić". Međutim, na Gajićev demanti Đilasovih navoda nadovezala se Marinika Tepić, navodeći da se to "desilo i da je istina".

- G-dine Gajiću, Desilo se i istina je. To što Vi niste čuli, jer sedite u poslednjoj klupi pet redova dalje, ne menja stvar. Reči kojima mi se obratio Miki Aleksić pred više svedoka, ispod su svakog nivoa. Posebno što smo nas dvoje uvek dobro sarađivali. Verujem da ćemo i ubuduće - poručila je tada Marinika.

Kurir.rs