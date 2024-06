"NE ZNAJU DA NAĐU LITIJUM NI NA PERIODNOM SISTEMU" Brnabić opoziciji: Da je litijum mogao nekog da održi na vlasti, održao bi njih

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenim mrežama povodom navoda Borka Stefanovića da je njihov lider i vođa Dragan Đilas pričao o litijumu kao o razvojnoj šansi Srbije u trenutku kada nije znao kakve su posledice rudarenja istog.

Njeno saopštenje prenosimo u celosti:

- Kaže Borko Stefanović da je Đilas pričao o litijumu kao o razvojnoj šansi Srbije u trenutku kada nije znao kakve su posledice rudarenja litijuma (2017). U velikoj sam dilemi da li samo govore neistinu ili uopšte ne prate šta njihov lider priča. Verovatno i jedno i drugo.

Pa da ih podsetim, 21. aprila 2023., emsija "Direktno" sa Minjom Miletić, Euronews, Đilas ponovo jasno kaže da je litijum razvojma šansa: "Ja se zalažem ne za zabranu iskopavanja litijuma, nego da u ovoj situaciji kada ne postoji tehnologija za koju ja znam da može da se litijum vadi, da mi ne možemo to da uradimo bez posledica. Ali ja verujem da je to šansa za nas. Vrlo velika razvojna šansa. Razvojna šansa, tako je. Kada uđemo u EU, budemo blizu njima, onda ćemo imati standarde koji tamo važe. Ako bude mogao da se vadi litijum u Nemačkoj, moći će da se vadi i u Srbiji. Znači to ništa nije sporno... Ljudi, tehnologija napreduje iz dana u dan. Ja sam siguran da ako je litijum potreban, a potreban je jer će se sve više ići na baterije, ja sam siguran da će se u svetu napraviti tehnologija koja će omogućiti vađenje litijuma bez zagađivanja životne sredine".

Došlo je vreme da je, od cele opozicije koja je, da opet podsetim, dovela Rio Tinto u Srbiju (2001. godine), dala im istražna prava (2004. godine), produžavala ta prava 9 puta i širila opseg ostraživanja, promenila Zakon o rudarstvu da bi onaj ko ima istražna prava jedini mogao da dobije eksploataciona prava (2006. godine), Đilas jedini bude dovoljmo fer da stoji iza onoga što su radili od 2001. do 2012., i da kaže da i danas misli da je to razvojna šansa za Srbiju.

Ovi ostali ne bi umeli da nađu litijum ni na periodnom sistemu elemenata, a ne da razumeju njegova svojstva.

A da je litijum mogao nekog da održi na vlasti - održao bi njih - rodinačelnike Rio Tinta u Srbiji. Ali o tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuje narod, a ne stranci i multinacionalne korporacije, ne ni Brisel, ni Berlin, ni Vašington, ni Moskva, već naš narod. E, tu je problem opozicije - napisala je Brnabić.