VUČIĆ SE OBRATIO SPORTISTIMA: Vaše je da se borite za svoju Srbiju, donosite medalje, a naše da vam obezbedimo najbolje uslove!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoizgrađeni Nacionalni trening centar - Multifunkcionalna dvorana u okviru Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije i tom prilikom zahvalio se našim sportistima na dobrodošlici i poželeo svu sreću na predstojećim Olimpijskim igrama.

- Dragi sportisti, želim da vam se zahvalim na veličanstvenom dočeku i znam da je važno učestvovati, ali ja bih da mi to promenimo. Važno je biti što uspešniji i sad mi je Viktor Nemeš, koji je doneo mnoge medalje, rekao da oni nisu mogli da sanjaju da imaju ovakve uslove. Zato deco, malo ko ima ovakve uslove iskoristite ih, borite se i pobeđujte. Nisu ljudi izmislili medalje za džabe, cilj je da budete najbolji, naš je da vam obezbedimo uslove. Molim vas da se borite, da decu ovde dovodimo, kad završite karijere da još marljivije radite i ono što je najvažnije je da se borite za svoju zemlju, za Srbiju. Vi kada nosite državnu zastavu Srbije, grb Srbije vi niste samo Andrea, Damir, Viktor, bilo ko, vi ste tad Srbija i tad je svaki čovek uz vas svom svojom snagom. Molim vas da to imate u vidu. Mi ćemo nastaviti da ulažemo, pokušaćemo da napravimo i nešto za smeštaj, da se obezbedi prostor ili kada su neke pripreme. Sve što mislite da je za vas najbolje mi ćemo da uradimo. Uložili smo 20 miliona evra, ovde mora da se i održava, mora da bude najbolja oprema, da imate uslove za najbolje rezultate. Da svom snagom i energijom budete posvećeni, u vas se zagledaju naša deca i što više uspeha imate bićete im veći idoli. Hvala na svemu što činite za našu zemlju i svima koji brinete o našim mladim ljudima. Hvala na trudu i mi ćemo nastaviti da ulažemo i da ćemo do 2027. još mnogo vas obradovati novim sadržajem i siguran sam da ćete donositi još bolje rezultate - poručio je predesednik i dodao.

foto: Printscreen/Video Plus

-Da prenesem želju svih sportista iz ove dvorane, nisam preveliki optimista po prirodi, uvek sam bliže realnom pesimisti, nisam preveliki optimista pred utakmicu večerašnju ali mi odavde šaljemo mnogo pozitivne energije i molimo naše fudbalere da nas obraduju dobrom igrom, da se bore za Srbiju, želimo im pobedu i prolaz a onda dolaze Nemci pa da se igramo i sa njima. Živela Srbija.