PAKLENO LETO: Važne odluke pred Srbijom u narednim mesecima, A PRITISCI SE POJAČAVAJU! Sve će se intenzivirati do OVOG DATUMA

Živimo u vreme najveće geopolitičke krize posle Drugog svetskog rata. Zato očekujem da će situacija u narednim mesecima eskalirati i da ćemo se suočiti s teškim posledicama u Evropi i svetu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja građanima. Šef države je istakao i da se o sudbini čovečanstva donosi odluka na izborima u Americi.

Da se stvari na globalnom nivou usložnjavaju, te da je eskalacija i te kako moguća, baš kako je predsednik najavio, poručuju i sagovornici Kurira, koji navode da će i pritisci na našu zemlju biti nastavljeni i da će se intenzivirati sve do izbora u SAD.

Predsednik Vučić je najavio i da Srbiji predstoje dani koji nisu laki, obeležavanje godišnjice u Bratuncu 6. jula, zatim 11. jula u Srebrenici.

- Ne laki dani i za Republiku Srpsku. U svakom slučaju, leto u kom mnogo važnih odluka moramo da donesemo i nijedna neće biti tajna - poručio je Vučić.

Deo mozaika

Bivši diplomata Zoran Milivojević poručuje da je naš region deo mozaika u nadmetanju velikih sila, te da i on ima indirektne veze s raspletom oko rata u Ukrajini.

- Pošto se rat nastavlja, pošto su jedna i druga strana odlučne da idu do kraja, ulazimo u jedan period kad je eskalacija moguća i to vidimo na osnovu pretnji, pominjanja i atomskog oružja i svega drugog. Vlada ratna opcija umesto mirne opcije - navodi on za Kurir i dodaje da sve to stvara ambijent nesigurnosti.

Diplomata poručuje i da je Srbija smetnja zato što je vojno neutralna i politički nezavisna i svoj interes stavlja u prvi plan, što se, kako on ističe, ne uklapa u interese nijedne od velikih sila.

- Videli ste saopštenje s ministarskog sastanka EU u Luksemburgu, insistira se na usaglašavanju spoljne politike, prema tome raste pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, da se prikloni zapadnoj politici u vezi s Ruskom Federacijom, to je linija pritiska. Druga linija pritiska ide u vezi s rešavanjem kosovskometohijskog pitanja, a treća u vezi s Bosnom i Hercegovinom - centralizacija BiH i revizija Dejtonskog sporazuma. Sve su to pritisci koji stoje pred Srbijom i koji se komplikuju pred izbore u Americi zato što američka administracija hoće da izađe na izbore s rezultatima i rešenjima - kaže on. Milivojević kaže i da će izbori u SAD imati planetarni značaj.

- Ukoliko bude kontinuiteta politike, onda ćemo imati ratnu opciju na sceni, ukoliko dođe tamo do promene, onda je moguća određena modifikacija, to već imamo u najavama predsedničkog kandidata Trampa - dodaje on.

Opreznost i fokus

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije ističe da se stvari na globalnom nivou usložnjavaju.

- U ovom trenutku sve ukazuje da je neminovnost globalnog rata gotovo izvesna, da je gotovo izvesno da ćemo ući u jednu takvu situaciju. Biće vrlo teško, ali važno je ostati po strani te globalne podele i sačuvati integritet do nivoa da ne budemo direktno uvučeni u njihov okršaj. Oni će koristiti sve slabe tačke i sve mogućnosti da jedni drugima otežaju pozicije, a to znači da uslože situaciju onoj drugoj strani - naveo je on i dodao da je "uvek izazov za male države kao što je Srbija da svoje interese očuvaju, a da se ne zamere velikim igračima".

Upitan da li bi promena administracije, nakon izbora u SAD, nama olakšala ili otežala poziciju, Miletić ističe da bi "Trampova administracija sigurno bila daleko povoljnija za Srbiju, ali i za ceo region".

- Za Trampa region Zapadnog Balkana ne predstavlja nikakvu strateški važnu tačku i on ni u prethodnom mandatu, a siguran sam ni u budućem ne bi resurse trošio na Zapadni Balkan. A to znači relaksiranje situacije, orijentacija ka ekonomiji i moglo bi da znači da bi najjači igrač, a to je Srbija, morao da se poštuje u punom kapacitetu i da se tu traže rešenja. Da se ne vidi u Srbiji problem, nego rešenje - rekao je Miletić i dodao:

- Dolazi vreme do američkih izbora kad pritisak neće stati, nego će se nastaviti i vi treba sa što manje posledica da dočekate eventualnu promenu administracije, a može da se desi da je ne dočekate. To je ta kvačica koja zahteva od našeg rukovodstva maksimalnu opreznost i fokus na suštinski interese, a to je da se obezbedi dalji razvoj i da se sačuva mir u regionu - zaključuje Miletić.

