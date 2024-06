KAKO BI ESKALACIJA SVETSKIH SUKOBA UTICALA NA SRBIJU? Stručnjaci bez dileme: Naše rezerve su više nego pune (VIDEO)

Vekovima između istoka i zapada, naš narod je svoju državu podigao na raskršću svetova, kultura, ideologija i politika. Opet, kao i toliko puta tokom istorije izabrali smo evropski pravac uz jasnu nacionalnu politiku: vitalni interesi, zaštitia granica i suvereniteta na prvom mestu, zatim sve ostalo.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je tokom obraćanja naciji upozorio je da očekuje eskalaciju situacije u Evropi i svetu, naglašavajući da Srbija mora biti spremna da svoj posao obavi na najbolji mogući način.

Upravo o problemima koji se odvijaju u svetu, govorili su gosti "Usijanja" Nenad Vuković predsedinik Društva lobista Srbije, Milan Antonijević advokat i Srba O. Filipović politički analitičar.

Antonijević je diskutovao o tome na koji način bi eskalacija svetskih sukoba mogla da utiče na našu zemlju.

- Mislim da je rat koji se dešava u Ukrajini, u ovom trenutku, najbliži našoj granici. Ta neka udaljenost se neće smanjivati, ako se govori o globalnim sukobima, zaista mislim da postoji dovoljno trezvenosti da se isti spreče, a pre svega mislim na one koji se događaju u Kini, Tajvanu, ali to su zaista udaljene destinacije, koje svakako mogu načiniti globalne promene. Mislim da bi, pre svega, trebalo da se bavimo svojim regionom. Svaka zemlja ima moguće crne scenarije, ali ne bi trebalo njih predočiti kao prve moguće. Imamo ovde sukob Beograda i Prištine, trebalo bi da se prvenstveno fokusiramo da tu napravimo svoju poziciju, ali mislim da tu neće biti eskalacije zbog KFOR-a i zbog naše konstruktivne politike - započeo je Antonijević, pa nastavio:

- Kada planirate određene sukobe, gledate kako da razvučete taj front i da skrenete međunarodnu pažnju. Postoje ekstremni i teroristički primeri u Francuskoj, a sve to ume da smakne fokus sa Ukrajine, isto tako može da se gleda i na naš region, pa bi trebalo da budemo obazrivi.

Vuković je spomenuo uticaj SAD na čitav svet, a pogotovo jer se njihovi izbori nazivaju najbitnijim u svetu:

- To je događaj koji jeste najznačajniji, a moramo znati da se američka politika ne menja lako, niti se kreira, niti sprovodi iz jednog centra. Ima tu mnogo grana, državnih sekretara, ustanova, dakle američka politika je složena odluka koja se ne donosi lako, ali se ni ne menja lako. U poslednjih 10 godina, dogodile su se mnoge stvari koje nisu karakteristične za američku administraciju. Tramp kada je dobio izbore, nisu ga ostavili na miru, sve vreme je na njemu bio pritisak, pa sve do krivičnih postupaka. Amerika je veoma podeljena, a mnogo toga nije kao što je bilo, menjaju se ljudi, partije... U ovoj stiauciju, SAD u odnosu na Evropu, imaju izazovniji i teži zadatak, nastoju da se Evropa mobiliše, na otporu, govore da je Rusija agresor, a Kina pretnja. Oni prosto žele da se izgradi atlanska politika, a to donosi mnogo problema. Svakako, da je Amerika i dalje najveća sila, ali ima dosta problema pred sobom.

Filipović se osvrnuo na ekonomske turbulencije koje mogu zahvatiti Srbiju:

- Kada je u pitanju stabilnost u snabdevanju hrane, vidimo da predsednik o tome vodi računa, s obzirom na to da se svakodnevno brine da naše rezerve budu više nego pune i da cene, barem najosnovnijih namirnica, ne odu u nebo, u odnosu na neke druge cene, koje su u poslednje dve godine skočile. Srbija radi odličan posao oko toga da zaštiti građane, tj. da što manje osete, krizu koja se zadesila svet. Videli smo skoro da je bio veliki problem sa strujom i vodom, a Srbija je imala sve od toga. Ta velika havarija ili šta je stajalo iza toga, je praktično pogodila ceo region, svi su osetili taj problem, ali u Srbiji toga nije bilo. To govori o ispravnosti koju naše rukovodstvo vodi.

Kurir.rs

