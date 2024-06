MINISTAR STAROVIĆ: Primer perfidnog delovanja regionalne medijske mašinerije, čija je jedina meta predsednik Srbije Vučić

Namera sarajevskih majstora manipalucije nesumnjivo je bila to da impliciraju kako je predsednik Vučić neko ko je protiv bilo kakvog kompromisa, smatra ministar

BEOGRAD - "Evo primera perfidnog delovanja regionalne medijske mašinerije, čija je jedina meta predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovaj put su se pokazali nešto kreativnijim nego inače, pa to čine preko premijera Vučevića, naizgled hvaleći njegovu izjavu, a sve da bi istakli kako ona odstupa od stavova i politike koju sprovodi predsednik Vučić", stav je ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanje Starovića koji se oglasio na društvenoj mreži X povodom teksta objavljenog na portalu "Slobodna Bosna".

Čitava konstrukcija im je, kako je on dodao, nategnuta do besmisla.

- Pogledajmo šta je tačno rekao premijer Vučević: "Spremni smo na dogovore i kompromise, kompromise koji znače da nijedna strana nije apsolutni pobednik ili apsolutni gubitnik, ali da Srbija i Albanci moraju biti podjednako zadovoljni ili bolje rečeno podjednako nezadovoljni" - istakao je on i dodao na nekadašnjem Tviteru:

"E sad, da li je to na bilo koji način u neskladu sa politikom koju zastupa predsednik Vučić, naveo je Starović.

- Namera sarajevskih majstora manipalucije nesumnjivo je bila to da impliciraju kako je predsednik Vučić neko ko je protiv bilo kakvog kompromisa, jer to odgovara ulozi "crnog đavola" koju su mu odavno dodelili. Ali, prisetimo se samo jedne od izjava predsednika Vučića na istu temu: "Ako želite kompromisno rešenje ne može jedna strana da dobije sve, a druga da izgubi sve, onda tu rešenja nema. I jedni i drugi moraju da budu pomalo nezadovoljni, ili jednako nezadovoljni, i pomalo zadovoljni da do rešenja dođe" - napisao je ministar i zaključio:

- Mnogo je primera za napade na predsednika Vučića zbog izmišljenih izjava koje nikada nije dao. Takođe i zbog reči koje bi na lukav način bile istrgnute iz konteksta. Poneki napad se bazirao i na tome što predsednik Srbije nije rekao nešto što bi oni želili da jeste. Ovaj su put, ipak, prevazišli sami sebe napadajući Vučića zbog toga što navodno nije rekao nešto, a što u stvarnosti zapravo često i rado ističe.

