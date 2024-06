"IMALI SMO ODLIČNU KOMUNIKACIJU SA STOLTENBERGOM, NADAM SE DA TAKVU MOŽEMO I SA RUTEOM": Vučić o izboru generalnog sekretara NATO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u jednodnevnoj radnoj poseti Briselu gde će učestvovati i u novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Prilikom obraćanja medijima, Vučić se osvrnuo i na izbor novog generalnog sekretara NATO-a.

- Ne znam da li će NATO da napadne Rusiju ili kako će to da tumače. Imali smo odličnu komunikaciju sa Stoltenbergom, nadam se da takvu možemo i sa Rutom. Sa njim imam korketan odnos, ali to ništa ne znači kada pričate o poslu - rekao je Vučić i dodao da ne može da učestvuje u propagandi bilo koje strane.

- To što vi navijate za zapadne sile u Ukrajini, to je vaš izbor i imate prava na to kao što i mi imamo da kažemo i smemo da kažemo da mislimo drugačije. Imam srpski pristup i kao srpski predsednik ne interesuje me niko. Ne mogu da verujem u laži i besmislice kao ono što su govorili da će Rusija da dobije Ukrajinu za tri dana, kao i ovi koji danas govore da Rusija gubi na liniji fronta, a Rusija ne gubi. Bavim se time danonoćno, ne postoji ni jedan lider u Evropi koji živi za to da dobije svaku informaciju. Molim vas da večeras kada odgovaramo na pitanja da mi pronađete jedno maleno mesto iz kog se Rusija povukla a o kom ste vi obaveštavali javnost - rekao je Vučić.

Podsećamo, na sajtu NATO je objavljeno da je Severnoatlantski savet odlučio da postavi holandskog premijera Marka Rutea za novog generalnog sekretara Alijanse.

Navodi se da će on zameniti Norvežanina Jensa Stoltenberga.

Rute će funkciju preuzeti 1. oktobra kada ističe Stoltenbergov desetogodišnji mandat na čelu NATO.

Rute je ostao jedini kandidat za genseka Severnoatlantskog saveza nakon što se rumunski predsednik Klaus Johanis povukao iz trke.

Predsednik Vučić sastao se ranije danas sastao sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varheljijem i generalnim direktorom Direktorijata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom.

Prema najavi iz Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), Borelj i Lajčak imaće odvojene sastanke sa liderima od 15 sati, nakon čega će uslediti zajednički trojni sastanak.

