NIKADA MU NEĆE OPROSTITI BORBU ZA SRBIJU: Ana Brnabić o novim napadima na porodicu predsednika Aleksandra Vučića

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je danas da najnoviji napadi na porodicu predsednika Republike imaju za cilj njegovo slabljenje i da ne može da zamisli kako se predsednik Aleksandar Vučić oseća kada se svaki dan suočava sa ovakvim stvarima.

Ona je pozvala predstavnike opozicije da se oglase i upitala ih da li žele da žive u zemlji u kojoj su legitimna meta napada deca političkih protivnika.

- Ovo nema nikakve veze sa Danilom Vučićem. Ovo je to neopraštanje borbe Aleksandru Vučiću za Srbiju. Tamo je bilo 35.000 naših ljudi, ali izgleda da Danilo Vučić nema to pravo. On nema pravo da putuje u Bosnu i Hercegovinu - šta će on tamo? On nema pravo da boravi na Kosovu i Metohiji, jer je to provokacija. Nažalost, on mora da ima obezbeđenje. Zašto? Zato što je njegov otac objavio rat mafiji. Videli smo da jedan opozicioni lider plače kada neko kaže da je on lopov, a niko nije spomenuo njegovu decu. Kako treba da reaguje Aleksandar Vučić? Da plače svaki dan? Cela poenta je da se on oslabi, jer ko bi izdržao ovo?! Gledajte vi vaše dete svaki dan na naslovnoj strani. Sad će reći nije dete, pa dobro, evo, nek ima 50 godina, to je član njegove porodice. Napadaju mu porodicu jer njemu ne mogu ništa da zamere i ništa da nađu – ni račun, ni imovinu, ništa. Samo udaraju na Danila, na Milicu... I onda imaju i komentar Srđana Milivojevića, koji kaže kako za razliku od Srbije, Hrvatska ima institucije. Znači opet je Hrvatska super, a Srbija je bljak. U Hrvatskoj niko ne zna kako se zovu deca Plenkovića ili Milanovića. Zašto se malo po tome ne ugledaju na Hrvatsku? - upitala je predsednica parlamenta.

Ona je podsetila i na slučaj kada je prilikom putovanja u Bosnu i Hercegovinu sinu predsednika Republike bila ugrožena bezbednost.

- Ja ne mogu da zamislim kako se Aleksandar Vučić oseća. On je u Briselu, gde se bori za interese Srbije ceo dan, probudi se i vidi ovakvu naslovnu stranu. A šta vi želite tačno, da deca predsednika Republike nemaju obezbeđenje? Setite se da su jednom institucije BiH pustile svoj dopis nekim medijima, gde je objavljeno na koji je granični prelaz ušao Danilo Vučić u Bosnu i Hercegovinu, koje su tablice vozila, kako se zovu osobe iz njegove pratnje i na koji će granični prelaz napustiti zemlju. Dakle, izvolite, imate sva uputstva. Tada su i reagovale međunarodne institucije na takvo ugrožavanje bezbednosti Danila Vučića, a ja pitam da li će iko sada reagovati na pisanja tajkunskih medija - izjavila je Brnabićeva.

Ona je istakla i da u delu javnosti ne postoji nijedna pozitivna reč za bilo šta što se dešava u Srbiji i da je to pokazatelj ogromne mržnje.

- Ta mržnja usmerena prema Srbiji je zaista neverovatna. Ostaje vam samo da se prekrstite levom i desnom rukom. Ne postoji stvar koja je njima lepa a da se radi o Srbiji. Gradimo auto-put – šta će nam Moravski koridor. Gradimo delfinarijum – šta vi tamo gradite. Pobedimo na Ekspu – to je vaše bogaćenje. Ne postoji stvar koja se desi u Srbiji da nije predmet kritike. Jedina pozitivna stvar je što ima sve više ljudi koji neće da u tome učestvuju. Imate novinare koji beže iz tih redakcija, sumanuto im je više, vređa im inteligenciju. Zamislite novinara koji mora da piše o tome ko plaća putovanja sina predsednika države? Ja pitam gospodu iz opozicije gde su? Dajte ljudi, oglasite se. Hoćete li vi da živite u zemlji gde je ovo dopušteno - upitala je predsednica Skupštine Srbije.

Kurir.rs

Bonus video:

04:07 ANA BRNABIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Srbija je pokazala da se neće predati! Predsednik Vučić nastavlja borbu u Njujorku