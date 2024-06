"EU NAGRAĐUJE KURTIJA, NARAVNO DA NEĆE PROMENITI PONAŠANJE" Drecun bez dileme: Ovo su mu bili ciljevi u Briselu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Briselu sa predstavnicima EU Žozepom Breljom i Miroslavom Lajčakom. Međutim, nije održan trilateralni sastanak sa Aljbinom Kurtijem.

Gost "Pulsa Srbije" koji je analizirao jučerašnju posetu Briselu bio je Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.

Drecun je izneo svoju tvrdnju oko toga što Kurti nije prisustvovao pomenutom sastanku:

02:15 KURTI JE DIJALOG U BRISELU ISKORISTIO ZA OVA DVA CILJA Drecun nema dilemu: Borelji je rekao da je bio spreman, ali...

- On je bio u Briselu, i pokazao je da ima dobru volju i da je spreman na razgovor, ali je postavio uslove. Ja ne znam šta se podrazumeva pod dijalogom, da li da se samo neko sastane ili bi trebalo da postoji napredak, dogovor, i da dijalog menja situaciju na terenu u pozitivnom pravcu i da se možda nazire neko rešenje. U tom smislu nema dijaloga. Ovaj pokušaj trilaternog sastanka je neuspešan i to samo govori da je dijalog postao neka vrsta mrtvog slova na papiru. Prvenstveno jer se EU blagonaklono ponaša prema Kurtiju i njegovim jednostranim potezima, ne sprečava ga, već ga nagrađuje za sve ono za šta bi trebalo da ga sankcionišu. On će opet dobiti nagradu, pa je samim tim nelogično očekivati da će se drugačije ponašati.

Drecun se nadovezao i spomenuo reči Boreljija:

- Borelji je rekao da Kurti nije bio spreman za sastanak. Ne mogu da se složim sa tom ocenom, i te kako je bio spreman za sastanak, ali pod njegovim uslovima. Unapred je odredio, definisao, uslove koje će postaviti i bio je spreman ako bi naša strana pristala na to. On je pripremljen došao na sastanak, ali nije bilo moguće održati ga. Problem je u tome što Kurti ovaj dijalog koristi sa dva cilja. Jedan je da pritisne Beograd, da ga uceni, kako bi dobio priznanje, a druga stvar je što isti taj dijalog Kurti koristi za predizborne svrhe, da pokaže kako ima čvrst i nepopustljiv stav prema srpskom narodu.

