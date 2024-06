SKANDAL U CRNOJ GORI Poslanici iz Sarajeva, Tirane i Prištine vređali Srbiju i Vučića! Delegacija srpske skupštine napustila skup!

Delegacija Skupštine Srbije napustila je Međuparlamentarnu konferenciju "Prednosti Berlinskog procesa: Poseban fokus na zajedničko regionalno tržište" u Crnoj Gori zbog neosnovanih napada na predsednika Aleksandra Vučića i na državu Srbiju.

Potpredsednica parlamenta Snežana Paunović, koja je bila član delegacije, juče je u razgovoru za Kurir istakla da se ubuduće neće pojaviti nigde gde pojedini imaju pretpostavku da se prema Srbiji mogu ophoditi bilo kako drugačije osim kao prema stožeru Zapadnog Balkana.

Presedan

Ona je dodala i da je naša delegacija spremna da razgovara, ali nismo spremni da slušamo neistine o sopstvenoj državi i predsedniku.

- Ono što se dogodilo je presedan. O ovako važnoj temi, kakva bi morala da bude Berlinski proces, koji podrazumeva unapređenje regionalne saradnje, mi smo došli do faze da se navode gluposti. I to od strane poslanika iz Sarajeva, govorimo o Federaciji, poslanika iz Albanije, i poslanika tzv. Kosova, od kojih me ne iznenađuje ta jeftina priča, ali su me iznenadile kolege iz Albanije i iz Federacije. Očigledno su imali sinhronizovanu mantru da optuže predsednika Aleksandra Vučića i Srbiju da su glavni faktor destabilizacije u regionu - navela je ona.

foto: Zorana Jevtić

Paunovićeva je istakla i da je naša delegacija bila dovedena u situaciju da skup napusti.

- Vrlo precizno sam rekla da ćemo se za sto vratiti i razgovarati o svakoj mogućoj saradnji, ali da nam ne pada na pamet da slušamo ono što su probali da urade. Ne znam ko je kolege iz regiona ubedio da oni mogu sve, ali jedno je sigurno - sa Srbijom se na taj način neće razgovarati ni u kom formatu. Ako govorimo o Zapadnom Balkanu, Srbija je ekonomski najstabilnija a i najvažnija zemlja, i u tom kontekstu je suludo očekivati da prisustvujemo događajima na kojima se zloupotrebljavaju naše vreme i prisustvo - ističe potpredsednica parlamenta.

Jeftino politikanstvo

Paunovićeva navodi da Srbija neće biti destruktivni faktor koji se neće pojaviti.

- Međutim, uvek ćemo insistirati na tome da se razgovara o temi i o konkretnim stvarima, bez tih insinuacija, gluposti, optužbi, jeftinog politikanstva, jer samo se to desilo juče na prvom panelu - navela je ona i dodala:

- Nećemo se pojaviti nigde gde pojedini imaju pretpostavku da se prema Srbiji mogu ophoditi bilo kako drugačije osim kao prema stožeru Zapadnog Balkana i u tom kontekstu će učešće, bar u ovom formatu parlamenta Srbije, a sigurna sam i u svim ostalim, imati tu liniju. Uvek smo spremni da se razvijamo, da razgovaramo, da pružimo ruku, ali nespremni da slušamo neistine o sopstvenoj državi i predsedniku. Jer dovoditi u pitanje predsednika koji je legalno i legitimno izabran u jednoj zemlji od strane nekih koji svoja rukovodstva praktično dobijaju dekretom iz centara moći, više je od uvrede za Republiku Srbiju.

Potpredsednica parlamenta je istakla i da je o ovom skandalu obavestila i predsednicu Skupštine Anu Brnabić.

- Obavestila sam predsednicu Skupštine, jer to je pre svega elementarno vaspitanje i obaveza da predsednica Skupštine zna kako se odvijaju stvari - navela je ona.

Inače, delegaciju Narodne skupštine čine potpredsednica Snežana Paunović i predsednik Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Uglješa Marković.

Njihovi predstavnici nisu ni pozvani Crna Gora nije kriva Upitana da li joj je neko ponudio izvinjenje za događaj koji se odigrao u Crnoj Gori, Paunovićeva je naglasila: - To jeste organizovano u Crnoj Gori, ali bio bi greh optužiti Crnu Goru sada za bilo kakvo učešće u svemu ovome jer, kao što vam rekoh, predstavnici parlamenta Crne Gore praktično nisu bili ni pozvani. Samo je lokalitet Crna Gora, ne može se Crnoj Gori spočitati ništa od ovoga što se desilo. Sastanak smo napustili zbog izlaganja poslanika iz Tirane, Sarajeva i ovih samozvanih i takozvanih iz Prištine.

Kurir.rs