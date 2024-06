UŽIVO, VUČIĆ O NAPADIMA NA DANILA "Molim ih da napadaju mene, ali ne vredi, oni će uvek da napadaju decu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se uživo povodom brojnih aktuelnih tema.

Vučić je govorio o poseti Briselu.

- Hteli su priznanje Kosova, znao sam da nisu spremni za razgovor. Oni su želeli de jure priznanje, to je ono što su tražili, nisu hteli da razgovaraju. Mi smo hteli da razgovaramo o svakom sporazumu, kako da rešimo probleme. Oni za to nisu spremni i takve stvari ih ne interesuju - rekao je Vučić.

On je podsetio na to da na hapšnje Srba na KiM niko više ne reaguje.

- Danas Srbe hapse kako stignu. Kurti ne želi da formira ZSO i to je jasno. Važno je da sačuvamo mir i prisebnost - naglasio je on.

- Što se tiče političke i pravne prirode naših odnosa, nema tu ničeg novog niti će biti. Važno je da sačuvamo mir, prisebnost i da u miru tražimo najbolja rešenja za dalji ekonomski razvoj Srbije, za dalje jačanje Srbije u svakoj sferi - rekao je Vučić, ističući da ne veruje da će u skorijem vremenu biti mogućnosti za normalan dijalog sa Prištinom.

Predsednik je govorio i o sastancima u Briselu.

- Za nas je važno ono o čemu smo razgovarali sa Mišelom, a to je šta od četiri tačke moramo da uradimo. Razgovarao sam o tome i sa Kopšmanom i sa Varheljijem i kako da se približavamo rešavanju drugih problema ka jedinstvenom evrospkom tržištu.

Vučić se osvrnuo i na politički kurs Srbije.

-Ja samo hoću narodu Srbije da kažem da nećemo menjati politiku Srbije. Neko će vam reći da je budućnost na Istoku jer Sunce tamo izlazi, neko da je na zapadu jer nosimo njihove farmerke, patike. Mi nećemo da služimo njima, već svom narodu. Ja ne mogu da učestvujem. Samo pogledajte semafor i pogeldajte rezultate, pa da vidimo da li sam ja u pravu ili je neko drugi u pravu.

Na vest da je Španija pokazala principijalno stav o tzv. Kosovu kada je u pitanju inicijativa kaže:

- Očekivana odluka. Hvala španskim prijateljima. Pokazali su da su prijatelji Međunarodnog javnog prava.

Govoreći o ekonomiji, Vučić je izneo lepe vesti.

- Mi ćemo pre kraja godine dobiti investicioni rejting. Kada smo mi to u Srbiji imali. Obišao sam i danas gradilište EXPO, tamo ljudi vredno rade. - Kada smo mi to u Srbiji imali platu preko 500 evra, a ne preko 800 i 900 uz očekivanja da stignemo do 1400. Nismo nikada. To znači da ta politika daje rezultat. Obišao sam i danas gradilište EXPO, tamo ljudi vredno rade. Ovo što radimo jeste za istoriju.

Vučić je govorio i o sukobima u svetu.

- Ovo što sada radimo, to bukvalno jeste za istoriju. Za razliku od svih drugih, iako mi prijatelji državnici kažu da nisam dobro sagledao stvari, i biću najsrećniji na svetu ako je tako, ali kada poređate činjenice, kada razgovaram sa partnerima sa Zapada, i još me ubeđuju u to da ne mogu da izgube, ukoliko ne budu pobedili Putina, izgubiće dominaciju Zapada u narednih 100 godina. Tačka 2, Putin će da nastavi, po njihovom uverenju, da osvaja po Evropi. Tačka 3, sve elite su izgubljene ako Zapad bude poražen. Ja kažem, stvarno? Jeste li vi to poređali s druge strane? Nisu se stavili u Putinove cipele, šta se s njim dešava ako izgubi? Svakako ne bi ostao živ, porodica takođe, ali to po strani, mnogo su veći interesi. Ne bi Rusija postojala ako bi izgubili! - kaže Vučić.

- Jasno je da će doći do daljih i većih problema. Biće mnogo veći i mnogo teži sukob nego danas i polako se tome približavamo. Moramo da se borimo da sačuvamo mir. Vodim se logikom gvozdenih determinizama.

Kako kaže, kada se to sagleda, razumete obe pozicije.

- Ni jednu ne možete da opepelite. Jasno vam je da će doći do eskalacije. Morate da budete ćoravi da to ne vidite. Biće mnogo većih sukoba - smatra Vučić.

Kaže da na računu imamo 5,5 milijardi evra.

- Nama nije potrebno da idemo tržište obveznica.

Kaže da će se Srbija boriti da pripremi i obezbedi sve.

Moramo da se spremimo da čuvamo mir, da radimo, da gradimo, da čuvamo pare i zato sam molio ministre.

- Mi ćemo celo leto vredno da radimo, naporno da radimo kako bi se pripremili sve. Da obezbedimo dovoljno goriva, dovoljno vode, dovoljno struje. Molim ljude da razumeju državu. Ne možemo da imamo plate kao u Nemačkoj, ali smanjujemo razliku. I svake godine da tako radimo, ta razlika će biti manja. Merićemo je u godinama, prvo dvocifrenim, a zatim jednocifrenim.

Predsednik se osvrnuo i na napade na svoju porodicu.

- Molim ih da napadaju mene, ali ne vredi, oni će uvek da napadaju decu - rekao je Vučić.

- Moj posao je da trpim njihove budalaštine, samo ih molim da izbace mog sina, on će biti moje dete i sa 25 i sa 35 godina. Uvek će biti moje dete. Kao što mojoj majci možete da kažete šta hoćete, ona se trudi da pokaže da podjednako voli oba svoja deteta, ja ih samo molim da napadaju mene. Naravno, oni će sada još više da napadaju moju decu. Bilo mi je simpatično kada je jedan političar izašao plačući, kaže, napadaju mu decu, moja deca ne vole da čuju da sam lopov - podsetio je Vučić.

Podsetimo, Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je bio u jednodnevnoj radnoj poseti Briselu gde je učestvovao u novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije.

- Želim da vas obavestim da sastanka sa Kurtijem nije bilo, jer Kurti nije hteo ili smeo da se sretne sa mnom. Neće čovek da me vidi. Nije spreman na sastanak sa mnom - rekao je predsednik juče obraćajući se medijima.

