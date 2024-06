SRBI KiM DOČEKUJU VIDOVDAN NA SVOJIM VEKOVNIM OGNJIŠTIMA! Petković: Ostajemo snažni uprkos Kurtijevoj antisrpskoj politici

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je srpski narod sa KiM danas na Vidovdan, tamo gde je uvek bio - na svojim vekovnim ognjištima. Poručio je narodu da se u vremenima terora i proganjanja strpi i izdrži, jer će doći nova vremena, a srpski narod će opstati kao što je bilo i do sada.

- Vascelom srpskom rodu u zemlji i rasejanju čestitam Vidovdan, koje predstavlja samo središte srpskog bića i zavetno ime koje je dalo pečat srpskom postojanju. Posebno čestitam praznik Srbima na KiM jer ga oni od vajkada proslavljaju na svojim vekovnim ognjištima - kazao je Petković na RTS.

Na pitanje gde su danas Srbi na KiM, Petković navodi da je srpski narod tamo gde je bio, na svojim vekovnim ognjištima uz svoju crkvu, manastire i državu Srbiju.

- Tokom svih ovih vekova, mnogi svetski moćnici pokušali su da promene tu realnost, ali je srpski narod opstao i opstaće. To je nešto što je deo identiteta srpskog naroda i našeg kosovskog zaveta - kaže direktor Kancelarije za KiM.

Komentarišući šta piše u obrazloženju kosovskih vlasti koje su mu zabranile da putuje na KiM za Vidovdan, Petković kaže da obrazloženja nema.

- Ovo je 15 put po redu da mi se zabranjuje ulazak na KiM, krše se svi sporazumi, Kurti ne haje ni za šta, ni za dijalog. Kada se glavnom pregovaraču zabranjuje ulaz na prostor KiM, a upravo sam ja taj koji je ispred Srbije najdirektnije zadužen za proces dijaloga Beograda i Prištine, onda vam je jasno da Priština želi da protera državu Srbiju sa Kosova - naglasio je.

Dodao je da je iz Prištine samo dobio mejl na kojem piše da mu se poseta zabranjuje iako Srbija uvek pošalje na vreme i najavi posetu.

- Kad se poseta brani patrijarhu Porfiriju i kad on ne može da poseti svoju Pećku Patrijaršiju, onda vam je sve jasno. To bi isto bilo kao kad bi neko zabranio papi Franji ulaz u Vatikan. Eto gde se danas nalazimo - istakao je direktor Kancelarije za KiM.

Dan nakon dijaloga, uhapšen je Srbin Srđan Lazović i nastavljeno je proterivanje Srba, na šta Petković kaže da Aljbin Kurti nastavlja sa svojom antisrpskom politikom proterivanja Srba sa KiM.

- To posebno čini najintenzivnije u poslednje dve godine na prostoru severa Kosova hapšenjem Srba. Većina hapšenja odnose se na čestite ljude koji nemaju kriminalni dosije. Srđan Lazović je pošten čovek, domaćin. Za njega svi u Leposaviću imaju reči hvale, on tamo živi u svojoj porodičnoj kući sa suprugom i troje dece. Nejga optužuju za nekakav navodni ratni zločin u Đakovici. U vreme rata, on je bio mladić, nikad nije bio u Đakovici što potvrđuje njegova supruga. Ti njeni navodi poklapaju se sa informacijama koje mi imamo. Tu je i neka fotografija koju su objavili albanski mediji tvrdeći da se Srđan nalazi na toj fotografiji, ali ona nije autentična. Nije reč o Srđanu. Hapse se svi redom i to je najgore. Imamo garancije EU i SAD da Srbi koji su učestovali na protestima i na barikadama neće biti hapšeni, ali vidite šta se dešava - istakao je Petković.

Dodao je da je pre dva dana imao brojne sastanke u Briselu, gde je Vučić pre podne imao brojne biilateralne razgovore.

- Sastanci koje je Vučić imao sa Lajčakom i Boreljom su bili korektni. Njima je jasno da je Srbija sve svoje učinila, ali je Kurti odbio da razgovara. Mi smo pristali da razgovaramo, ali kada dođe do razgovora, on ume da bude čvrst u svojim stavovima, ali Kurti nije želeo da razgovara - ističe.

Naglašava da je EU ovog puta jasno rekla da je Kurti taj koji je kriv jer je odbio da razgovara iako je sedeo u susednoj sobi.

- Da li se on plašio da sedne za sto i razgovara sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ili ne, videćemo. EU u svom saopštenju nije navela onu svoju čuvenu frazu da su obe strane odgovorne, nego je jasno rekla da Kurti izbegava dijalog i proces normalizacije. Ali mi moramo čuvati mir i to je naša poruka ovde na Vidovdan. Kurti samo želi provokaciju i reakciju Srba sa Kosova. Predsednik Vučić poručuje našem narodu da se strpi i uzdrži. Uvek ćemo biti tu za naš narod. Možda to sada zvuči isuviše blago u ovim vremenima terora, ali znamo zašto to govorimo i doćiće vreme kada će ovoj tiraniji na KiM doći kraj i tada će početi pravi dijalog - naglasio je Petković.

Sledeće nedelje on je ponovo u Briselu gde ga očekuje nastavak dijaloga na tehničkom nivou.

- Ne očekujem ništa. Idemo pripremljeni, sa svim temama koje su na stolu, o svemu smo spremni da govorimo, ali posebno insistiramo na Zajednici srpskih opština, to je presudno važno za opstanak Srba na Kim i za budućnost. Činićemo sve da takvim pristupom čuvamo Srbe na Kosovu. Međunarodna zajednica sve vidi, ali oni sada moraju da ljuljaju to svoje čedo. Kurtiju se gleda kroz prste i ja se nadam ne zadugo - poručio je.

Naglasio je da nema šta da zameri ni Miroslavu Lajčaku i Đuzepu Borelju jer su korektni.

- Oni najmoćniji u EU imaju drugačiji pristup, pristup mentorstva prema Kosovu. Ne verujem da samo Kurti odlučuje o svemu ovome što se dešava na terenu, verujem da još neko stoji uz njega i to sve podržava. Ali, jednostavno, moramo učiniti sve što je do nas da sačuvamo mir i to je glavna poruka na Vidovdan - zaključio je Petković.

Kurir.rs/RTS/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.