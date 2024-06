OBISTINJUJU SE VUČIĆEVE REČI DA ĆE SE VODITI RATOVI OKO LITIJUMA: Predsednik Bolivije: "Pokušaj puča se desio zbog litijuma"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom jednog od poslednjih obraćanja govorio i o litijumu, rekavši da je po pitanju litijuma potrebno da otvorimo diskusiju u kojoj će da dominiraju argumenti.

- Oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti. Mogao bih kao teoretičar zavera, da kažem da nije slučajno to bilo zašto smo zaustavljeni pre dve godine, to je bila prava minijatura pojedinih zapadnih službi, da zaustave ubrzani i mnogo brži razvoj Srbije nego nekih drugih zemalja u regionu. Prava njihova šahovska minijatura u kojoj su nas porazili. Izgubili smo dve godine, možda i tri, vreme je da više to vreme ne gubimo, ali možda ćemo da izgubimo i narednih 10, ukoliko narod i ukoliko argumenti budu takvi da ne možemo tako nešt oda prihvatimo", istakao je predsednik Vučić.

Upravo u svetlu Vučićevog govora dolaze i najnovije vesti iz Bolivije, u kojoj je pokušan puč, nakon kog se oglasio i predsednik Bolivije, koji je izneo prave razloge pokušaja državnog udara.

- Nedavni pokušaj puča u Boliviji se desio zbog litijuma, rekao je bolivijski predsednik Luis Arse u intervjuu za RT.

foto: AP Juan Karita, EPA Luis Gandarillas, Printscreen

- S obzirom da se u Boliviji trenutno pregovara o dugoročnom ugovoru za dodelu litijumskog projekta, tamošnje vlasti nisu odbacile verziju da u državnom udaru postoje unutrašnji i spoljni interesi istakao je Arse.

Bolivija je sklopila dogovor sa Rusijom, koja bi trebalo da uloži određena sredstva za iskopavanje litijuma, kao i sa Kinom, koja namerava da uloži u izgradnju postrojenja za eksploataciju litijuma.

SAD i Vašington ne mogu da oprosti Boliviji što je izabrala partnerstvo sa partnerima sa Istoka, a ne sa Amerikom.

Arse se tokom nedavnog boravka u Rusiji sastao sa direktorom ruske državne kompanije "Rosatom" Aleksejom Lihačevom, sa kojim je razgovarao o saradnji bolivijskih vlasti i te kompanije u istraživanju i eksploataciji litijuma.

Sa populacijom od nešto više od 12 miliona ljudi i BDP-om od 46 milijardi američkih dolara, u Boliviji se nalazi oko 23% svetskih rezervi litijuma, ključnog minerala za tehnološku industriju.

Kurir.rs/RT/Brasildefato/D. P.