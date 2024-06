BRNABIĆ O STRAŠNIM PRETNJAMA KOJE JE DOBILA OD "EKOLOŠKIH" AKTIVISTA: Neka vide i opozicija i opozicioni mediji dokle je došlo

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je u jutarnjem programu na televiziji Pink govorila o pretnjama Miloša Kuvekalovića, jednog od “ekoloških” aktivista.

Naime, njoj je na privatni mobilni telefon Kuvekalović poslao snimak, koji sadrži isečak iz govora Dragana Simovića.

Citat govora koji je stigao Ani Brnabić glasi: "Ako ne budu u narednom periodu naše zahteve ispunili znajte ljudi kad vas budemo drugi put pozvali, decu kod kuće ostavite".

- To je ta ideologija - oni su elita, a mi svi zajedno ne vredimo ništa. Naši životi ne vrede ništa - rekla je Ana Brnabić.

- Malo je odvratno, ali šta da radimo. Ozbiljnije pretnje hiljadu puta je dobijao Aleksandar Vučić. Neka vide na kraju krajeva i opozicija i opozicioni mediji dokle je to došlo - navela je ona.

Ističe da je juče bio festival licemerja i da su juče na protestu među govornicima bili ljudi koji su prodali svoju zemlju - gospodin Petković, koji je sada jedan od glavnih protagonista pokreta "Ne damo Jadar", navela je Brnabićeva i pokazala ugovor kojim je pomenuta porodica prodala zemlju 2021. godine firmi "Rio Sava".

- Znači oni prodaju svoju zemlju a onda ne daju Jadar.

- Imate i Đilasovog kuma Marka Blagojevića koji je prodao svoju zemlju Rio Tintu za 717 hiljada evra. I onda protestuju protiv Jadra. Zašto pravite budale od čitavog naroda, zašto nas vučete za nos? - upitala je ona.

- Taj čovek (Petković prim.aut.) je jedan od pokretača inicijative "Ne damo Jadar", njegova žena je juče bila jedan od govornika na protestu. I niko ih ne pita "ali čekajte vi ste prodali svoju zemlju". O čemu se radi? Onda imate političare koji su doveli Rio tinto u Srbiju, pa su sada otišli tamo da viču "Vučiću lopove!". A što je Vučić lopov, a kakve veze ima on sa svim ovim, a što vi uvek Vučića? Pa imate one što N1 nabasa na njih i pita a što ste vi došli, a oni kažu "Da kažemo Vučiću iš iz Niš!". Ali ovo nit je Niš, niti se radi o Vučiću, nego se radi o litijumu, je li, o zaštiti životne sredine. Vi vidite da su se tamo okupili iz različitih krajeva Srbije, ne znaju o čemu se radi. I tamo su ih dovodili autobusima, ali nešto ne vidim da su N1 i Nova S padali u nesvest "a zašto nekog dovode autobusima, a što nisu mogli da prikupe iz Loznice i okoline?". A onda imate i veliki broj ljudi iz regiona - navela je ona.

Citirala je i Borisa Tadića kako navodi da je Rio Tinto došao u vreme Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice i kadra iz DSS-a, DS-a i G17plus.

- Dakle svi oni koji su danas u opoziciji. Svi su tada bili na vlasti u učestvovali u projektu "Jadar". I Miloš Jovanović koji danas vuče ljude za nos.

Navela je i da su u isto to vreme Rio Tinto i Rio Sava dobile dozvolu za istraživanja.

- Tada ništa nisu govorili protiv tog projekta već je tada taj projekat bio fenomenalan i ozbiljno su se borili da Rio Tinto bude u Srbiji.

Godine 2005. odobrili su i proširene granice gde istražuje Rio Tinto, a predsednica Skupštine je pokazala i taj dokument, kao i onaj u kojem se odobravaju geološka istraživanja, ali i onaj iz 2007. godine kojim su odobrili nova istražna polja.

- Ljudi moraju da razumeju stepen licemerja. Ja juče kada sam videla da zabrinuti dolaze Borko Stefanović, Miroslav Aleksić, Srđan Milivojević, koji su u to vreme bili DS, G17plus, onda svi iz DSS-a koji sve vreme rade sa Rio Tintom, dovode u Srbiju, daju im dozvole, proširuju istraživanja, to vam dođe zaista da sednete i da plačete. Onda se skupe zajedno oni sa ovim meštanima koji su već prodali svoju zemlju i onda krenu "Vučiću lopove!" A kako Vučić lopov, a niste vi lopovi? To je licemerje dostiglo novi nivo da stvarno oni ljudi miste da smo mi valjda svi mentalno retardirani i budale i da ne mkžemo da se setimo šta je bilo juče i da proverimo u dokumentima - navela je ona.

Pročitala je i dokumente kojima se odobravaju dodatna istraživanja i dodatne istražne tačke iz 2008, 2009, i 2011. i 2012. godine, kada su na mestima u vlasti takođe bili ljudi iz ovih stranaka.

Istakla je i da je 2006. godine u vreme vlade Vojislava Koštunice izmenjen Zakon o rudarstvu i energetici, tako da onaj ko ima istražna prava koja su oni dali Rio Tintu, ima i automatski i eksploataciona prava, i da ih nema niko drugi.

- Do tada je u zakonu bilo da vi nekome date istražna prava, oni odrede šta tamo ima i koje su rezerve, onda država to da na aukciju, na tender, pa onda je ko da više. Može država to da radi, može neka druga kompanija koja ponudi bolje uslove državi. To je sve bilo do 2006. godine kada vlada DS,DSS, G17plus - menja zakon i kaže - nema više aukcije, kome smo mi dali istražna prava, taj ima pravo na eksploataciju. I sve te ljude vi vidite juče. Da su došli da viču "Vučiću lopove". Jel vi razumete stepen tog licemerja i koliko je to ponižavanje naroda? Koliko oni nas sve vuku za nos? Koliko misle da u ovoj zemlji žive glupi i nepismeni ljudi - navela je ona.

Podsetila je i na intervju Dragana Đilasa iz 2017. godine u "Nedeljniku", gde Rio Tinto i Litijum naziva najvećom šansom Srbije. Pročitala je deo intervjua.

Pročitala je i deo iz Škundrićevog intervjua 2011. godine gde se najavljuje otvaranje rudnika jadarita, na stogodišnjicu Cerske bitke 2014. godine.

- Je l' ustao neko tada da kaže jel ste vi normalni? Da kaže ne damo Jadar, Cer,rađevinu? - upitala je ona. - Gde je ovde bio Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Miloš Vučević, Srpska napredna stranka? Pa kako vas nije sramota da lažete narod?

- Na šta bre to liči? - upitala je ona i još jednom istakla da su svi ovi ljudi koji su potpisivali ove dokumente u vreme vlasti pre Aleksandra Vučića juče bili na protestu protiv litijuma.

- Oni neće da odgovaraju novinarima koji im se ne sviđaju. Samo za Novu S, N1 i Danas. A ti novinari koji su njima novinari njima neće da postave ta pitanja - istakla je Brnabićeva.

- Juče smo od jednog govornika slušali kako su klimatske promene i kako se neće voditi ratovi oko litijuma, nego oko vode. 24 sata nakon što je Vučić rekao da će se voditi ratovi oko litijuma, u Boliviji je pokušan državni puč oko litijuma, ne oko vode. Da li će biti važne voda i hrana - apsolutno. Niko da pita tog profesora - što vi prodaste sva naša vodoizvorišta dok ste bili na vlasti? Bez javne rasprave i saglasnosti građana su za 60 miliona evra, kikiriki, prodata naša vodoizvorišta. E takvi su oni bili veliki biznismeni. "Nego da ja stavim sebim koju stotinu hiljada evra sebi u cep, pa šta me briga šta će uzeti država i koliko ostaje našem narodu!" Gotovo 80% flaširane vode iz srpskih izvora nalaze se danas u rukama stranih kompanija. Jel to uradio Aleksandar Vučić? - upitala je ona.

- Ne, uradili su oni koji su juče bili u Loznici? To je reč o strateškoj sirovini. Mi nismo to uradili, mi gledamo kako da zaštitimo naše vode. Sve što imamo u Srbiji uradili smo mi - rekla je Brnabićeva i iščitala ugovore kojima su u vreme onih koji su danas u opoziciji prodavali vodoizvorišta u Srbiji - od Knjaz Miloša do Vlasinke.

- I šta ćemo sad? Ubiste se od čuvanja naših strateških resursa. I onda je Vučić kada je narodu bilo dosta toga, 2012. rekao dosta je toga - istakla je ona i navela da je tek tada uvedeno da Rio Tinto plaća naknadu za istraživanja koja sprovodi.

- Mi smo tada rekli - možete, ali se litijum neće izvoziti iz Srbije. To se nisu setili da istaknu. Onda vi vidite juče "Vučiću lopove", a svi oni koji su prodali naša vodoizvorišta, promenili zakon, davali i širili istražna polja, viču "ua Rio Tinto" - rekla je Ana Brnabić.

