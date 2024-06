TO JE NAJGNUSNIJI ČIN TERORA! Potpredsednik parlamenta Đerlek: Najoštrije osuđujem napad i pokušaj ubustva pripadnika Žandarmerije

Najoštrije osuđujem napad i pokušaj ubustva pripadnika žandarmerije na dužnosti koji se desio danas u Beogradu, poručio je potpredsednik Skupštine Srbije i bivši ministar Edin Đerlek.

- To je najgnusniji čin terora, kojim neko želi da destabilizuje situaciju u zemlji i regionu što apsolutno nema nikave veze sa religijom i verom, a naročito ne sa Islamom koji to kategorički zabranjuje - naveo je on i dodao:

- Ovi događaji nisu slučajni niti spontani i ko god je mislio da ovim aktom potpaljuje vatru u Srbiji, neka zna da je mnogo više onih zdravih snaga koji će se izboriti za mir i stabilnost, za suživot i prosperitet, za svetlu budućnost koju zajednički, svim snagama, moramo osigurati!

Kurir.rs