"TO JE LUDILO KOJE NEĆE STATI" Vučić o kineskoj inicijativi za mir u Ukrajini: To je najpametnije nešto što ste mogli da čujete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je između ostalog o ratu u Ukrajini i tome što niko nije zainteresovan da razgovara o miru.

On je kazao da je to "ludilo koje neće stati".

Vučić je istakao da su jako pogrešne ružne reči na račun kineske incijative za mir.

- Kina je izašla sa svojom inicijativom u 6 tačaka. To je zdravorazumska inicijativa, to je najpametnije nešto što ste mogli da čujete od početka rata. Niko neće ni da je komentariše. Niko neće da je odbije doslovce, jer bi se zamerio prvoj ili drugoj najvećoj sili sveta, ali NRK je ponudila nešto što je zaista najlogičnije, što bi svaki odrastao, pribran i priseban čovek ponudio, niko normlan tako nešto ne može da odbije, ali kao što vidite muk i tišina vladaju na svim stranama, kao da je to predložila Srbija ili neka manja zemlja, pa sad mogu da ćute i da potcenjuju. A zašto, pa zato što niko ne želi momentalni prekid vatre kao što to Kina traži. Zato što svi hoće poraz onog drugog. Zapad dok ne ginu ljudi sa Zapada ili ginu samo dobrovoljci, baš ih priga koliko će da strada Ukrajinaca. Baš briga ove druge koliko će da strada Rusa ili ne znam koga. Baš briga bilo koga koliko će nekoga da strada, jer je to samo kao topovsko meso zarad njihovih velikih interesa. Jer Rusija ima dovoljni fosfata, zlata, nafte...

Dodaje da takođe niko ne zna šta je konačni cilj Ruske Federacije.

Vučić je još jednom naglasio da šest tačaka koje je predložila Kina treba da pročitaju svi.

