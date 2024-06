PREDSEDNIK VUČIĆ O LITIJUMU Bio sam slep kod očiju, kako to nisam video! Pomenuo obaveštajne službe dve zemlje: Lukavo su odigrali

BEOGRAD - Litijum je budućnost... Bio sam slep kod očiju - kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrivši da nije mogao da veruje i da se pitao kako je moguće da to nije video...

Kako to nije video a reč je o namerama stranih obaveštajnih službi da spreče napredak Srbije.

Predsednik je naime otkrio je da su obaveštajne službe dve zapadne zemlje pokušale da spreče napredak Srbije.

- Ja mislim da je za nas važno da razumemo težinu svoje pozicije i da znamo da samo Srbi ne smeju da dignu glavu i da budu svoji na svome, na šta su bili naviknuti poslednjih 30 godina. Kad dignu glavu lupe nas po ušima, organizuju demonstracije. Ja nisam video da iza svega oko litijuma se kriju određene službe koje su želele da spreče napredak Srbije. To su tako lukavo odigrali. Bio sam slep oko očiju, što bi naš narod rekao. Kako su iskoristili i proruske botove, a iza svega toga se krije minijatura dve zapadne države koje su pokušale da spreče napredak Srbije. Kada sam to video ja danima nisam mogao to sebi da oprostim. Znate li kada bih popustio pod demonstracijama, a svaki dan ih imamo. Da dozvolim da izgubimo još 5 godina zbog neznalica ne pada mi napamet. Imam još tri godine mandata i želim da to vreme bude upamćeno kao vreme najvećeg napretka - rekao je Vučić.

Govorio je i o licemerju...

- Drže mi pridike i predavanja tako što mrak tokom protesta protiv litijuma osvetljavaju litijumom odnosno uključe mobilni telefon koji ima litijumsku bateriju?!, komentarisao je Vučić gostujući jutros na TV Prva i ne skrivajući čuđenje i ukazujući na licemerje onih koji protestuju protiv litijuma.

- Očekujem da okupim najveće svetske lidere, jer je litijum budućnost. Neko veče se skupili u Loznici, kažu da osvetle mrak, a to su radili litijumskim baterijama. I onda će da kažu "što baš mi". Suština je u tome da im ne damo sirovinu, već da ovde prave fabriku baterija, a kad to uradite onda će vam doći i ovi iz fabrike automobila kada više ne bude PEM konvencija važila. Zamisli da nam Mercedes kaže da hoće da uđe sa nama u to... Mi kažemo baterije su naše i ona je preko 50% vrednosti automobila. Tada će svi da dolaze jer im je lakše, imaju subvencije, em imaju bateriju koju mogu da ugrade na licu mesta - kazao je Vučić.

- Ja ću da im budem đavolji advokat - kazao je Vučić, te pomenuo da on nije plaćen od Rio Tinta, te pomenuo licemerje onih koji su prodali zemlju Rio Tintu a sada protestuju protiv.

Predsednik objavio ekskluzivu! Vučić je tokom gostovanja otkrio i ekskluzivu a to je da ćemo biti prvi ili drugi u Evropi po stopi privrednog rasta.