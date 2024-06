VUČIĆ NIJE MOGAO DA PRESTANE DA SE SMEJE U PROGRAMU UŽIVO KAD JE KNEŽEVIĆ OVO REKAO! Pa otkrio: Milan je vodio mog sina na Skadar

BEOGRAD - Milan je duhovit i šarmantan... Sve što ja nisam, Milan jeste, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući jutros uživo na televiziji.

U razgovoru je putem video-uključenja učestvovao i Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore.

Predsednik Srbije nije mogao a da se ne nasmeje na Kneževićevu duhovitu opasku...

- Pošto nismo jutros stigli da se čujemo da mi Aleksandar izdiktira šta treba da radim danas, želeo bih da ga informišem da sam planirao da odem do Skadra na ručak sa kumom ali ako će to biti protumačeno kao da sam pošao u izvidnicu da osmatram položaje za zauzimanje Albanije, onda da ne idem! Ali ako će da me pusti danas da idem, ako ne, onda ću neđe po Podgorici - kazao je duhoviti Knežević indirektno odgovarajući na prozivke "kako smo mi marionete".

Na njegove reči Vučić nije prestajao da se smeje pa je potom rekao:

- Milan je vodio mog sina na krapa, na Skadar, i Danilo kaže da su se divno proveli sad ko zna šta tu stoji iza toga!, kroz smeh je ispričao Vučić gostujući na TV Prva.

foto: TV Prva printscreen

Na to je Knežević rekao: Ovako neka novi napad na Albaniju i izlazak Srbije na more, na šta se Vučić nadovezao pričom sa vinom rekavši da se u vino razume i vino voli a da kafu nikad u životu nije popio kao što ni cigaretu nije zapalio.

"Odveo ga je na sajam vina, pa su posetioci mislili da je somalijer!"

Lider Srba u Crnoj Gori Milan Knežević komentarisao je sve aktuelne teme pa se dotakao i predsednika CG Jakova Milatovića.

- Nažalost meni Milatović liči na štrebera u srednjoj, kada svi pobegnu, a on ode kod direktora pa kaže kako je spreman da učestvuje u radu u praznoj učionici. Tako je juče zvao Milanovića, da kaže kako smo mi marionete - kazao je Knežević.

Knežević je istakao da je Vučić "kriv" za promociju Jakova Milatovića jer ga je odveo na sajam vina, a učesnici sajma su mislili da je on somelijer.

- On je marioneta britanske ambasade kao prvo - rekao je Knežević. On je naglasio da Vučić nije imao nikakve veze sa donošenjem Rezolucije o Jasenovcu.

- On je meni rekao "ja ću da se kladim sa tobom da neće biti na dnevnom redu" - napomenuo je Knežević i otkrio da su se kladili u vino.

Bonus video:

04:47 JASNO JE DA JE NJOPASNIJEM KLANU VUČIĆ I DALJE META BROJ JEDAN Bjegović tvrdi: U zabludi su ako misle da su ga uplašili