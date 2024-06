NE SME BITI RASPRAVA PO PITANJU MEĐUNACIONALNIH ODNOSA: Ana Brnabić o terorističkom napad u Beogradu - OVO MORA DA UJEDINI ZEMLJU

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić je večeras ocenila da teroristički napad na ambasadu Izraela u Beogradu ne sme da dovede do bilo kakvih rasprava po pitanju međunacionalnih odnosa u Srbiji.

Konvertit iz Mladenovca Miloš Žujović je u subotu, iz samostrela, ispred ambasade Izarela ranio pripadnika Žandarmerije koji ga je potom ubio hicima iz vatrenog oružja.

- Što se tiče međunacionalnih odnosa, mislim da ovo treba čitavu našu zajednicu i čitavu zemlju da zbliži i misli da tu ne sme da postoji prostor za bilo kakvo nerazumevanje ili rasprave u društvu na tu temu - kazala je Brnabić.

Ona je kazala da je Srbija bezbedna i sigurna zemlja koja, kako je navela, beleži odlične ekonomske rezulate.

Prema njenim rečima, država mnogo ulaže u svaki deo svoje teritorije, bez obzira na etnički sastav gradova, opština i sela.

Rekla je da želi da se zahvali pripadniku Žandarmerije Milošu Jevremoviću koji je pokazao izvanredan profesionalizam, na koji, kako je dodala svi treba da budu ponosni.

- Način na koji je on to uradio, da je prvo odbranio ono što mu i jeste bio zadatak i onda se postarao o sebi i to na najprofesionalniji način, najviše govori kako su obučeni pripadnici naše službe bezbednosti - rekla je ona.

