"ORBAN PRAVI KOALICIJU ZEMALJA KOJE NE ŽELE RAT" Stručnjaci analiziraju: Ušli smo u novu epohu, EU je zadesila duboka kriza

Šestomesečno predsedavanje Savetu EU Mađarske počinje danas, a kako je najavljeno, jedan od sedam prioriteta Budimpešte biće dosledna i na zaslugama zasnovana politika.

Mađarska će tokom predsedavanja otvoriti nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom i voditi međuvladine razgovore sa svih pet kandidata za članstvo Zapadnog Balkana u okviru svojih nastojanja da ubrza proširenje ЕU u tom regionu

foto: Zorana Jeftić

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su analizirali ovu temu bili su dr Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije Aleksandar Cvetković, direktor Srpskog pokreta obnove.

S obzirom na to da su odnosi Srbije i Mađarkse na zavidnom nivou, Cvetković je pričao kako ovo može da utiče na našu zemlju:

- Predsedavanje je samo po sebi ne toliko značajna razlika u odnosu na ono što je do sada postignuto u odnosu Srbije i Mađarske. Proširenje EU prvenstveno zavisi od svih njenih članica, ne mogu da se dogode iznenađenja i veliki pomaci, ali je važno da EU ostane pri politici proširenja, odnosno da ne dođe do bloka unutar same Evropske unije. Mislim da nam je bitno ko će biti komesar za proširenje, nego ko će predsedavati u narednih šest meseci. Za nas je važno šta će evropska komisija zacrtati kao svoju agendu.

Gajić ne deli mišljenje da je dobro, u ovom trenutku, ući u EU sa obzirom na turbulencije koje joj se dešavaju:

- Lepo od njih što to žele, ali mislim da nama nije u interesu ulazak u EU koja je u dubokoj krizi. Ušli smo u novu epohu, više me interesuje vest o tome da Mađari formiraju treću grupu unutar desničarskih partija u Evropskom parlamentu. Orban pokušava da balansira odnose, a s druge strane je kategorički protiv ratnog ludila u kojoj se našla EU i njeni građani. Orban želi da napravi balans, da Mađarsku drži van rata, pa je dobro što je katastrofalno prošao Makron jer je on najveći jastreb, ratni huškač, koji hoće otvoreno da pošalje francusku vojsku i da poveća tenzije, te da se i NATO direktno uključi u rat protiv Rusije. Orban pravi vrstu koalicije zemalja koje ne žele da u tome učestvuju, pokušava da se poveže sa akterima van EU, videćemo kako će to ići.

Kurir.rs

