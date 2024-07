KRČILI PUT RIO TINTU DOK SU VODILI DRŽAVU, A SAD DIŽU POBUNU! Dokaz licemerja - devet potpisanih dokumenata bivših vlasti!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nakon 20 godina prisustva "Rio Tinta" u Srbiji sve promenilo ulaskom stranog faktora. Ona je podsetila da je "Rio Tinto" u Srbiji, zahvaljujući odlukama prethodnih vlasti, čiji politički predstavnici danas najglasnije protestuju protiv litijuma.

- Svi oni koji se danas bude, bili su tada na vlasti i upravo su dozvolili ulazak "Rio Tinta" u Srbiju. Da litijum može nekoga da drži na vlasti, oni bi bili večno na vlasti, jer su oni ti koji su ga doveli... Da li su bili korumpirani tada ili su korumpirani sada? Da li je moguće da toliko imaju oprečna mišljenja kada su na vlasti ili u opoziciji - naglasila je Ana Brnabić tokom gostovanja u emisiji "Hit tvit" na televiziji Pink.

Hronologija dolaska "Rio Tinta" u Srbiju i njegovo višedecenijsko prisustvo u našoj zemlji otkrivaju da je političko usijanje zbog kopanja litijuma duboko utopljeno u dnevnu politiku i da otpor prema ovoj multinacionalnoj kompaniji organizuju mnoge opozicione perjanice koje su bile uticajni državni funkcioneri i deo vlasti koja je krčila put "Rio Tintu" u Srbiji.

- "Rio Sava" je došla kao predstavnik "Rio Tinta" 2001. godine, u vreme vlade Zorana Đinđića - izjavio je svojevremeno Boris Tadić.

Prvi dokument potpisala je prva vlada Vojislava Koštunice (DSS), kada je resor rudarstva vodio Radomir Naumov (DSS). To ministarstvo je 8. juna 2004. odobrilo "Rio Sava eksplorejšenu", ćerki firmi "Rio Tinta", izvođenje geoloških istraživanja. Ista vlada stoji i iza više kasnijih dokumenta koji definišu okvire aktivnosti pomenute kompanije. Drugi dokument potpisan je 17. januara 2005. i njime se odobrava izvođenje geoloških istraživanja u okviru proširenih granica istražnog prostora. Treći je izdat 26. septembra 2005. i zapravo je dozvola države da se mogu izvoditi geološka istraživanja na teritoriji Loznice, taksativno na istražnim poljima od 1 do 11. Koštuničina prva vlada takođe stoji iza četvrtog dokumenta koji je potpisan 15. januara 2007, kada je "Rio Savi" odobreno devet novih istražnih polja. Još devet istražnih polja kompanija dobija i u drugoj Koštuničinoj vladi, u kojoj rudarstvo vodi ministar Aleksandar Popović (DSS), i on je potpisan 4. januara 2008.

Vlada Mirka Cvetkovića (DS), u kojoj je Petar Škundrić (SPS) bio ministar rudarstva, a zatim Oliver Dulić (DS), nije mnogo čekala, već je u prva dva meseca mandata (28. avgusta 2008) odobrila nastavak izvođenja sa novim i dužim koordinatama. Takođe, Cvetkovićeva vlada potpisuje još dva dokumenta: 15. septembra 2009. odobrava još osam novih istražnih polja s potpisom tadašnjeg ministra rudarstva Petra Škundrića, a 14. aprila 2011. još sedam s potpisom Olivera Dulića, koji je posle rekonstrukcije vlade preuzeo resor rudarstva. Ova vlada je 18. januara 2012. donela i Strategiju za upravljanje mineralnim resursima Srbije do 2030. godine, u kojoj se govori o značaju litijuma za srpsko rudarstvo.

Suštinski pomak "Rio Sava" napravila je kada je 1. februara 2012, na samom kraju mandata Cvetkovićeve vlade, dobila odobrenje za izvođenje radova po projektu dobijanja uzoraka rude bora i litijuma za tehnološka ispitivanja u poluindustrijskom obliku metodom bušenja bušotina na velikom prečniku fi 500 mm iz ležišta Jadar kod Loznice. Svi ovi dokumenti su potpisani dok je predsednik države bio bivši lider DS Boris Tadić.

Neodgovorno

Analitičar Darko Obradović smatra da celokupnu ujdurmu po pitanju podzemnog rudnika litijuma karakteriše nedoslednost opozicionih političkih aktera.

- Zanimljiva je selektivnost u pogledu naklonosti za ovaj transformativni projekat od promo reportaža 2011. godine, kada je većina opozicionih aktera bila vlast, pa do zagriženog protivljenja projektu sada kada su opozicija. Mislim da se vode potpuno pogrešnom procenom da će vođenjem antikampanje na ovoj strateškoj temi spustiti celokupnu podršku koju uživa vlast u Srbiji, u suštini zbog politikantskih motiva lišavaju Srbiju daljeg razvoja i ne doprinose odgovornom dijalogu u društvu. Postavlja se pitanje da li se zbog te nedoslednosti diskvalifikuju da budu relevantan činilac društvenog dijaloga na ovu temu - kaže Obradović za Kurir.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković podseća da je "Rio Tinto" u Srbiju došao 2001, a da je jadarit otkriven 2004.

- Tada je na vlasti bila politička garnitura nekadašnjeg DOS, u nekoj od svojih brojnih verzija. Trenutno vode otrovnu kampanju protiv te kompanije manipulišući strahovima ljudi i podstičući njihove negativne emocije prema kompaniji i aktuelnoj vlasti. Reč je o neodgovornom potezu koji ima višestruko štetne posledice i nije usklađen s evropskim i svetskim trendovima. Litijum nije nikakvo metafizičko zlo, već komparativna prednost naše zemlje. Evropa gradi rudnike, fabrike za preradu i industriju baterija kao deo procesa tehnološke revolucije u susret zelene tranzicije, koja je neminovni proces. Opstrukcija projekta je čista demagogija i korak unazad i u ekonomskom i u ekološkom smislu - poručuje naš sagovornik.

Jedno misli kad je vlast, a drugo kad je opozicija Đilas potpuno promenio priču foto: Zorana Jevtić Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas jedan je od opozicionara koji je za kratko vreme napravio potpuni zaokret u stavu o "Rio Tintu". - Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše "Mejd in Srbija" - govorio je Đilas 2017. u intervjuu za Nedeljnik. Kada je zelena politika postala trend u srpskoj opoziciji, Đilas je promenio priču. - Nisam ga doveo i nemam nikakve veze s njim. Mi nećemo to... Ja sam potpuno protiv "Rio Tinta". Potpisali smo i obavezu da, kada budemo vlast, nećemo dozvoliti da se litijum vadi u Srbiji na ovaj način... Litijum je potencijal i za Nemačku i za mnoge druge zemlje, ali onog dana kada bude pronađena tehnologija koja ne zagađuje životnu sredinu - izjavio je Đilas krajem 2021. za N1.