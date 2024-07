DOMINACIJA DESNIČARA USPORIĆE PROCES PROŠIRENJA EU: Analitičari: Srbija će kupiti vreme da poboljša poziciju

Marin le Pen i njeni saveznici osvojili su najviše glasova u Francuskoj, a desničarske partije zabeležile su odlične rezultate i tokom glasanja za EP. To će se odraziti na promenu stavova velikih sila i njihove geostrateške prioritete, ocena je stručnjaka

Ubedljivo jačanje desničarskih stranaka u Evropi nesumnjivo će se odraziti na promenu stavova velikih sila i njihove političke i geostrateške prioritete, smatraju sagovornici Kurira. Kako dodaju, iako će nova podela karata usporiti proces proširenja EU, kao i ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Uniju, Srbija će kupiti vreme za poboljšanje svoje pozicije.

Preuzimaju primat

Naime, desničari Nacionalnog okupljanja Marin le Pen i njeni saveznici osvojili su najviše glasova, više od 34 odsto, u prvom krugu vanrednih parlamentarnih izbora u Francuskoj. Na drugom mestu je savez levice Novi narodni front sa između 28,5 i 29,1 odsto glasova, dok je tek na trećem mestu centristički tabor predsednika Emanuela Makrona sa 21,5 odsto. Iako sledi drugi krug izbora 7. jula, jasno je da desničari preuzimaju primat u Evropi, što su pokazali i nedavno održani izbori za novi saziv Evropskog parlamenta, na kojima su desničarske partije zabeležile odlične rezultate i u Francuskoj i u Nemačkoj, zemljama koje su stubovi Evropske unije.

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović, ukazujući na to da je još rano izvoditi zaključke o finišu izbora u Francuskoj, ističe pak da je jedno jasno - Evropa sutra neće biti ista kao juče.

foto: Kurir

- Odnosi snaga u samoj Evropi našli su se u punom pokretu promena i potencijalno mogu da znače veću nezavisnost Evrope u odnosu na druge svetske sile. Kako će se to složiti, ostaje da se vidi, ali je očito da je to novi momenat u svetskoj politici koji dosad nije bio predviđen. Taj suverenizam kroz jačanje desnih strana je otpor prema ograničenoj nezavisnosti Evrope u odnosu na SAD, a sigurno će ozdraviti političko razmišljanje u Evropi, u smislu da li je u njenom interesu da se međunarodna situacija dalje zaoštrava i da se igraju upaljenom šibicom - kaže Jovanović.

Prioriteti

Naglašava da će sve to imati odraza i na stavove drugih velikih sila i njihove političke i geostrateške prioritete.

- Sasvim su moguće promene u zapadnoj Evropi i tu treba tražiti položaj i mesto naše zemlje. Pitanje ulaska Zapadnog Balkana u EU će biti manje aktuelno jer će prioritet dobiti drugi problemi i pitanja. Ali će verovatno stagnirati i skoro ofanzivna politika Zapada da što pre sanira i učvrsti svoje pozicije na prostoru Balkana. To će biti dobijanje u vremenu za nas, a vreme je naš najveći saveznik - konstatovao je Jovanović.

foto: Kurir televizija

Karijerni diplomata Zoran Milivojević za Kurir kaže da rezultati prvog kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj pokazuju da prvi put u istoriji te zemlje dominira desnica. Ocenjuje da će se to odraziti i na unutrašnju i na spoljnu politiku, ali ipak ne očekuje promene u srpsko-francuskim odnosima.

- Makron više neće kontrolisati parlament i vladu onako kako je to dosad činio, bez obzira na to da li će Nacionalno okupljanje imati apsolutnu većinu ili će biti dominantna stranka. Istovremeno, Nacionalno okupljanje ima konstruktivan stav i u odnosima sa Srbijom, kad je reč o KiM, i to bi bio dodatni impuls u odnosima dve zemlje. Sve ono što je postignuto sada i s Makronom ne bi se dovodilo u pitanje u narednom periodu - kazao je.

Makron uzdrman Pozvao na veliko okupljanje protiv desnice Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na veliko demokratsko i republikansko okupljanje u drugom krugu vanrednih parlamentarnih izbora u Francuskoj protiv stranke ekstremne desnice Nacionalno okupljanje, koja je u vođstvu nakon održanog prvog kruga izbora. - Suočeni sa strankom Nacionalno okupljanje, došlo je vreme za veliko, jasno demokratsko i republikansko okupljanje u drugom krugu izbora - poručio je Makron odmah nakon što su saopšteni rezultati izlaznih anketa po zatvaranju birališta.