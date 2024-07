"OPOZICIJA KORISTI PITANJE LITIJUMA DA PRIVUČE PAŽNJU!" Todorov uputio oštre kritike: Šta su uradili da zaštite životnu sredinu?

Priča o eksploataciji litijuma u Srbiji, naročito u vezi sa kompanijom Rio Tinto, vuče korene još iz vremena Koštuničine vlade. Zanimljivo je kako se neki od tadašnjih zagovornika projekta sada angažuju u organizaciji protesta protiv istog.

O ovoj temi je u emisiji "Redakcija" govorio Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

Na pitanje o promeni pristupa prema iskopavanju litijuma, Todorov je istakao da je osnovni problem nedostatak informacija.

- Sve do pre dve, tri nedelje apsolutno nijedan podatak nije bio dostupan -rekao je Todorov, dodajući da je to dovelo do širenja dezinformacija i spekulacija.

foto: Kurir televoizija

Todorov je pohvalio kontinuitet u pristupu koji je zadržan nakon 2012. godine, naglašavajući da je pozitivan trend prepoznat i nastavljen.

- Sadašnja opozicija ima nedostatak tema i koristi ekološka pitanja i pitanje litijuma da privuče pažnju - rekao je, dodajući da su ključne teme poput Kosova i Metohije za njih neinteresantne.

Govoreći o ekonomskom aspektu, Todorov je naglasio značaj privrednog razvoja za Srbiju.

- Bez privrednog ekonomskog razvoja mi ne bismo imali ni puteve, ni pruge, ni duplirane iznose prosečnih zarada i penzija - rekao je.

foto: Kurir televoizija

Što se tiče ekoloških aspekata, Todorov je naveo da ne postoji aktivnost bez rizika, ali da je rizik prihvatljiv ukoliko se sve uradi kako treba.

- Prosto imate samo prihvatljiv rizik - rekao je, dodajući da su istraživanja pokazala da rudarenje litijuma neće značajno ugroziti vodu, vazduh ili zemljište.

Todorov je kritikovao opoziciju zbog nedoslednosti i nedostatka konkretnih ekoloških inicijativa u prošlosti.

- Ako želite da se predstavite kao ekolozi, šta ste to uradili pozitivno u kontekstu zaštite životne okoline? - upitao je.

13:50 LITIЈUM JE KLJUČAN ZA SRBIJU: Stručnjak o ekonomskom i ekološkom značaju

Istakao je da opozicija sada koristi ekološke teme kao politički alat, bez stvarne posvećenosti zaštiti životne sredine.

- Neki su mediji prenosili u nekom šaljivom tonu "posle svega toga je ostao očišćen samo budžet Republike Srbije" - rekao je Todorov, kritikujući prošle kampanje kao više medijske i promotivne nego stvarno ekološke.

Na pitanje o mogućim garancijama iz zapadnih zemalja, Todorov je naglasio da su potrebne relevantne informacije i otvorena javna rasprava.

- Potrebno je uključiti relevantne stručnjake iz akademske sfere kako bi građani mogli da donesu informisane odluke - rekao je.

foto: Kurir televoizija

Istakao je da je važno da Srbija iskoristi svoje resurse na način koji je siguran za životnu sredinu, ali i ekonomski koristan.

- Geopolitički utjecaj nam je jači, nacionalna ekonomija nam je jača, privlačimo strane direktne investicije - zaključio je Todorov.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima. Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:53 LITIJUM JE NAFTA 21. VEKA, NEMAJU GA SVI, A NEOPHODAN JE Stručnjaci o ekonomskoj i geopolitičkoj prednosti država koje ga imaju