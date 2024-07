PETKOVIĆ NAKON NOVE RUNDE DIJALOGA U BRISELU: "Priština odbija da razgovara o ZSO"

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je, nakon nove runde dijaloga u Briselu, da Priština odbija da razgovara o nacrtu statuta koji je predložila EU, što jasno pokazuje da ne želi da formira Zajednicu srpskih opština, koja je ključno pitanje za opstanak Srba i za proces normalizacije odnosa.

"Ceo dan smo razgovarali. Razgovori su bili teški i naša strana je bila odlučna u iznošenju svih argumenata koji se odnose na poštovanje svih postignutih sporazuma. Prvo smo imali bilateralni sastanak sa izaslanikom EU Miroslavom Lajčakom koji je trajao dva i po sata. Instistirali smo na formiranju ZSO, razgovarali o nestalim licima, slobodi kretanja, gde smo podvukli da mora da se odblokira srpska roba, kojoj je više od godinu dana zabranjen ulazak na Kosovu", rekao je Petković novinarima u Briselu.

On je preneo da se razgovaralo o mostu na Ibru, a da je srpska delegacija istakla šta je ono što piše u sporazumu, a to je da je neophodno da prvo Priština izvrši svoj zadatak razgaraničenja u oblasti Suvog Dola, što nije uradila.

"Lajčak je još jednom potvrdio da pitanje mosta isključivo može da se reši u dijalogu, nikako jednostranim potezima, i mimo dijaloga", podvukao je Petković.

On je ukazao da je posle toga Lajčak imao bilateralni sastanak sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bisljimijem, i da je potom održan trilateralni razgovor - direktan susret delegacija Beograda i Prištine.

"Tu smo ponovo insistirali na formiranju ZSO, jer je to najvažnije i kjučno pitanje za opstanak Srba i proces normalizacije. Razgovarali smo i o primeni svih do sada dogovorenih sporazuma, o energetici, kao i pitanju zvaničnih poseta. Što se tiče zvaničnih poseta Bisljimi je rekao da ga ne interesuje taj sporazum, da ga ne prihvata, iako smo jasno ukazali da je to što je meni kao glavnom pregovaraču 14 puta zabranjen dolazak na Kosovo direktno kršenje sporazuma", objasnio je.

Oko energetike, preneo je, srpski tim je jasno pokazao na koji način funkcioniše Elektrosever i šta je urađeno.

"Najvažnije pitanje je ZSO. Razgovarali smo o načinu i mapi puta kako da kroz konkretne korake nastavimo put ka normalizaciji odnosa. Tako je neophodno da Pristsina prihvati nacrt statuta koji je izradila EU. Beograd je rekao da je spreman da razgovara o tom statutu, iako je Upravljački tim napravio Statut, i da je dobra osnova za razgovore o konačnom statutu. Bisljimi je odbio da razgovara o statutu koji je izradila EU, a statut je ključan i glavni korak ka formmiranju ZSO", rekao je.

Petković je ukazao da su sporazumom iz 2013. i 2015. godine definisane nadležnosti ZSO i da treba da usledi donošenje statuta koji predtsavlja glavni dalji korak.

Priština, prema njegovim rečima, odbija da razgovara i o statutu koji je izradila EU, što jasno pokazuje da nikada neće formirati ZSO.

"Politika Aljbina Kurtija je politika proterivanja Srba sa Kosova, posebno sa severa. Istakli smo da je dijalog jedino mesto gde možemo da postignemo kompromisna rešenja i da je Beograd uvek spreman da razgovara", naglasio je.

Petković je istakao da prošlonedeljno odbijanje Kurtija da razgovara sa predsednikom Aleksandrom Vučićem jasno pokazuje da Priština nije zainteresovana za formiranje ZSO, niti ispunjenje sporazuma, ni za proces normalizacije.

Trilateralni sastanak Lajčaka sa Petkovićem i Bisljimijem, završen je nešto pre 21.30, nakon dva i po sata.

Kurir.rs/Kosovo onlajn/Preneo: D. P.