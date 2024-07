KRIVAC MORA DA BUDE VUČIĆ, KO ĆE! O hrvatskim medijima i Jasenovcu: Više pisali o meni nego o svom predsedniku i premijeru zajedno

BEOGRAD - Kad god bi Srbija podigla glavu, kad god Srbija ne bi bila unižena, kad god Srbija ne bi pristala na to da služi tuđim interesima, a da sprovodi samokažnjavanje, da pristaje da fantazmagorične katarze koje mora da prođe zbog tobože zločinačkog ponašanja, kad god bi se Srbija ekonomski podizala, predstavljala politički faktor koji nije beznačajan i kada političari ne bi govorili "izvini zato što ste nas ubijali", oni su više napisali tekstova o meni nego o svom predsedniku i premijeru zajedno. To govori o njihovoj opsednutosti ali govori i o meni, da ne radim toliko loše za našu zemlju, rekao je predsednik Aleksandar Vučić obrativši se medijima posle sednice proširenog kolegijuma načelnika GŠ VS u kasarni Banjica 2.

- Krivac mora da bude Vučić, ko će. Imam konkretno pitanje, ako sam ja, vidim da iz crnogorskog rukovodstva govore da je rezolucija o Jasenovcu doneta pod pritiskom Beograda, ne izgovaraju moje ime jer bi to bila laž, ali očigledno je. Moje pitanje je za predsednika CG i predsednika vlade CG da li sam ih ikad pozvao telefonom da pitam i da li je moja ideja bila rezolucija o Jasenovcu, kažite. Ili je to bila vaša ideja da objasnite narodu u CG da ćete da pronađete nešto na čemu ćete da se izvučete. Kada sam pitao Spajića, rekao je usvajamo. Nijednom ih nisam pozvao, čak ni Mandića. Vidite kako je s lažovima, morate da pronađete krivca, kazao je predsednik Srbije.

Kurir.rs

