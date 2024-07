IZ SVIH SMEROVA Vučić: Strane izviđačke letelice pojačano deluju iz okruženja ka našoj zemlji! Podignuti i albanski barjaktari

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je sednici proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba u kasarni "Banjica 2" u Beogradu, a nakon toga se obratio medijima i otkrio da su primetili podizanje albanskih barjaktara

- Računamo na dobru saradnju sa Kforom i verujem da će do doprionsiti stabilizaciji prilika na KiM. Ono što smo primetili to je da su pojačana dejstva vazduhoplova sa posadama i besposadnih vazduhoplova i dronova u okruženju sa izviđačkim namerama prema Srbiji, bez prelaženja granice Srbije i to je iz svih smerova u pravcu Srbije pojačano. Primetili smo podizanje albanskih barjaktara iz Đakovice sa namerom izviđanja pozicija vojske Srbije i švedsko-nemački avioni rade lidar snimke sa drugih teritorija koje nisu pod kontrolom vojske Srbije ali prave snimke zbog prisustva bezbednosnih snaga Srbije. Nastavićemo ubrzano i moraćemo da promenimo navike, da radimo više i bolje, da budemo jasniji u poruci odvraćanja svakog potencijalnog agresora. Moraće da rade bolje naše fabrike namenske infustrije, da se bave teškim i napornim radom. Moraćemo da dalje povećavamo ljudstvo u vojsci ali ne na pozicijama sekretara već onih koji mogu da nose puštku i da pomognu zemlji, rekao je predsednik i dodao:

- Mnogo novca ulažemo, primanja naših vojnika su nikada veća, realna primanja su i do 40 odsto veća od toga, veoma značajna primanja, mnogo novca ulažemo i tražimo najveći stepen pripremljenosti. Srbija želi mir i uvek će želeti mir a da bi ga sačuvali moramo da imamo jaku vojsku koja će da odvrati svakog potencijalnog neprijatelj - rekao je predsednik.